Прем'єрка Данії представила програму нового уряду: чи згадала підтримку України

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Новий уряд Данії кинув виклик Трампу через Гренландію

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен представила програму нового лівоцентристського уряду, який вона очолила втретє поспіль. Серед головних пріоритетів – захист суверенітету Гренландії, підтримка України, посилення оборони та розширення соціальних гарантій для громадян. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком»

Урядова програма була оприлюднена наступного дня після того, як Фредеріксен оголосила про формування нової коаліції після понад двох місяців переговорів між політичними силами.

Окремий блок документа присвячений Гренландії, на яку раніше неодноразово зазіхав президент США Дональд Трамп. Уряд наголосив, що майбутнє Королівства Данія, до складу якого входять Данія, Гренландія та Фарерські острови, мають визначати лише його народи.

«Уряд твердо стоятиме на захисті суверенітету, територіальної цілісності та права королівства на самовизначення», – йдеться у програмі.

Також новий кабінет підтвердив незмінну підтримку України на тлі російської агресії та заявив про намір продовжувати зміцнення обороноздатності країни.

Водночас значна частина програми присвячена соціальній політиці. Для подолання наслідків кризи вартості життя уряд планує запровадити безкоштовну стоматологічну допомогу для молодих данців, безкоштовний громадський транспорт для осіб до 22 років, а також скасувати ПДВ на фрукти та овочі.

До складу нової коаліції, окрім соціал-демократів Фредеріксен, увійшли соціал-ліберали, партія «Ліві зелені» та центристська партія «Помірковані». Міністрів нового уряду мають призначити найближчим часом.

Крім того, Фредеріксен заявила, що Данія продовжить жорстку міграційну політику, зокрема курс на депортацію іноземців, які вчинили злочини, та створення центрів депортації за межами Європи.