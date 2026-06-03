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Гості в дорозі, а нафтовий термінал палає: хто їде до Путіна на форум у Петербург

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Гості в дорозі, а нафтовий термінал палає: хто їде до Путіна на форум у Петербург
Пожежа на нафтовому терміналі у Петербурзі набирає обертів, а форум розпочинається сьогодні, 3 червня
колаж: glavcom.ua
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Сам Путін планує взяти участь у пленарному засіданні форуму 5 червня

У Санкт-Петербурзі 3 червня стартує Петербурзький міжнародний економічний форум (ПМЕФ), який у Росії називають аналогом Давоського форуму. Водночас напередодні відкриття заходу місто атакували безпілотники, а на Петербурзькому нафтовому терміналі спалахнула пожежа, пише «Главком».

Попри війну проти України, західні санкції та економічні проблеми, Кремль намагається продемонструвати, що Росія залишається відкритою для міжнародних контактів та бізнесу.

Серед найвідоміших гостей форуму цього року:

  • Родні Мімс Кук-молодший – голова Комісії образотворчих мистецтв США та представник адміністрації президента Дональда Трампа;
  • Кендіс Оуенс – американська консервативна політична коментаторка та блогерка;
  • Ендрю Тейт – скандально відомий інтернет-інфлюенсер (його участь поки остаточно не підтверджена);
  • Томас Брух – німецький мільярдер та власник мережі гіпермаркетів Globus;
  • Принц Абдулазіз бін Салман – міністр енергетики Саудівської Аравії;
  • Хайтам Аль-Гайс – генеральний секретар ОПЕК;
  • представники російського великого бізнесу, чиновники, керівники держкомпаній та енергетичного сектору.

За даними Reuters, цьогорічний форум проходить на тлі серйозних викликів для російської економіки. Попри те, що тема війни проти України майже відсутня в офіційній програмі заходу, саме вона залишається ключовим фактором, який впливає на економічні перспективи країни.

Агентство зазначає, що економічне зростання Росії різко сповільнилося. У першому кварталі 2026 року економіка скоротилася, а експерти попереджають про ризики рецесії через високі процентні ставки, західні санкції та значні військові витрати.

Один із російських учасників форуму на умовах анонімності визнав, що головне питання для бізнесу сьогодні – чи завершиться війна найближчим часом, чи Росію чекає ще складніший період економічної невизначеності. 

Нагадаємо, після удару безпілотників на території терміналу спалахнула пожежа. Вогонь охопив частину резервуарного парку, а густий чорний дим було видно з різних районів міста. Опубліковані в мережі фото та відео свідчать, що займання продовжувало поширюватися вже після перших повідомлень про атаку.

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Губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов підтвердив атаку безпілотників та заявив про нібито знищення трьох БпЛА над містом. Водночас про масштаби пошкоджень на самому підприємстві російська влада офіційно не повідомляє.

Також опубліковано відео з влучаннями.

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Петербурзький нафтовий термінал є одним із ключових об'єктів нафтової інфраструктури Росії на Балтійському напрямку. Через нього здійснюються перевалка, зберігання та відвантаження нафтопродуктів.

Атака відбулася у день відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму, на якому очікується участь Володимира Путіна. Об'єкт, де сталася пожежа, розташований лише за кілька кілометрів від центральної частини міста.

Серія ударів по нафтовій інфраструктурі РФ

Атака на ПНТ – частина послідовної кампанії Сил оборони проти нафтоекспортної інфраструктури Росії. Лише на Балтиці українські підрозділи вже кілька разів вражали нафтовий порт Приморськ – найбільший нафтоналивний хаб Росії в регіоні. Після березневих атак він утратив щонайменше 40% резервуарних потужностей, а дим від пожежі тоді було видно навіть із Фінляндії.

За даними Служби зовнішньої розвідки України, нафтопереробка в РФ скоротилася щонайменше на 10% за кілька місяців 2026 року. Удари по нафтових об'єктах б'ють напряму по доходах, з яких Кремль фінансує агресію.

Нагадаємо, у січні 2024 року Петербурзький нафтовий термінал вже потрапляв під атаку дрона – тоді ISW зазначив, що ППО Ленінградської області розгорнута проти гіпотетичних ударів НАТО і не готова до ударів з боку України.

До слова, у травні 2026 року СБУ вразила нафтоперекачувальну станцію «Ярославль-3» – складову Балтійської трубопровідної системи, яка постачає сировину до терміналів саме в районі Петербурга.

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Теги: пожежа росія економіка санкції війна путін

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