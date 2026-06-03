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Дрони вдарили по ракетному заводу, атакували Москву і Пітер: головне за ніч 3 червня

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Дрони вдарили по ракетному заводу, атакували Москву і Пітер: головне за ніч 3 червня
колаж: glavcom.ua
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Дайджест новин, які сталися у ніч на 3 червня 2026 року 

Ніч на 3 червня відзначилася масштабними атаками безпілотників по Росії: під ударом опинилися завод ракетної електроніки в Тамбовській області, нафтовий термінал у Петербурзі та сама Москва. Паралельно США та Іран знову атакували одне одного попри чинне перемир'я. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 3 червня.

Дрони вдарили по ракетному заводу і атакували Москву

Безпілотники вдарили по заводу «Прогресс» у Тамбовській області – одному з п'яти найбільших підприємств регіону, що виробляє обладнання для систем управління авіаційною та ракетною технікою.
Тієї ж ночі безпілотники атакували Москву: за словами мера Сергія Собяніна, російська ППО нібито збила 22 дрони. В аеропортах Внуково та Домодєдово вводили обмеження на рейси, а жителі Підмосков'я вперше отримали SMS-сповіщення про загрозу БПЛА.

У Петербурзі безпілотники підпалили нафтовий термінал

Безпілотники вразили нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі – на об'єкті спалахнула пожежа. Атака і пожежа тривають.

США та Іран знову атакували одне одного попри перемир'я

Незважаючи на чинне перемир'я, США та Іран знову обмінялися ударами. Переговори зайшли в глухий кут, ситуація на Близькому Сході загострюється.

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Теги: пожежа календар переговори Москва Біткоїн завод Дональд Трамп Іран росія обмеження

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