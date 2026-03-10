Головна Світ Політика
search button user button menu button

Іран відреагував на заяви президента США про терміни завершення війни на Близькому Сході

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Іран відреагував на заяви президента США про терміни завершення війни на Близькому Сході
Трамп заявляв, що бойові дії в Ірані розвиваються швидше, ніж очікувалося, і вже нібито близькі до завершення
фото: Reuters

Корпус вартових Ісламської революції заявив, що США та Ізраїль повинні «покаятися за свої дії»

Корпус вартових Ісламської революції, коментуючи слова американського президента Дональда Трампа про терміни завершення війни на Близькому Сході, заявив, що «сам вирішить, коли завершиться війна». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Командувач Центрального штабу Хатам аль-Анбія Алі Абдолахі заявив, що війна не закінчиться і що США та Ізраїль повинні «покаятися за свої дії і більше не погрожувати жодній країні в регіоні Західної Азії».

Крім того, у заяві вищого військового оперативного органу Ірану наголошується на необхідності «помститися» за вбивство Алі Хаменеї. «Ситуація більше не така, що Америка і сіоністський режим можуть розпочати війну проти нас і закінчити її, коли забажають», – зазначено в повідомленні.

Іран назвав висловлювання Трампа «брехнею». «Маревний ворог, використовуючи психологічну війну і брехню, не може підірвати волю нації і її збройних сил і повинен поховати надію на те, що Іран ослаблений».

КВІР також погрожує, що Іран не дозволить експортувати з регіону «навіть літр нафти». Це сталося після того, як Дональд Трамп попередив сьогодні, що якщо Ормузька протока буде закрита, США можуть завдати Ірану удару, «у 20 разів сильнішого за нинішні атаки».

Нагадаємо, на початку другого тижня бойових дій президент Дональд Трамп висловив припущення, що військова операція США проти Ірану може завершитися за лічені дні.

До слова, конфлікт на Близькому Сході може зіграти на руку російській економіці. Зростання світових цін на нафту посилює можливості Кремля фінансувати війну проти України.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Іран нафта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Карлсон назвав рішення Трампа атакувати Іран «абсолютно огидним і злим»
Трамп вигнав Такера Карлсона з руху MAGA за критику ударів по Ірану
6 березня, 11:35
Зеленський запропонував арабським країнам угоду. США визначились із завершенням війни. Головне за 5 березня 2026
Зеленський запропонував арабським країнам угоду. США визначились із завершенням війни. Головне за 5 березня 2026
5 березня, 21:00
Шахеди над Дубаєм і Харковом: один конфлікт – різні фронти
Шахеди над Дубаєм і Харковом: один конфлікт – різні фронти
5 березня, 07:02
Приблизно 30 000 німців не можуть евакуюватися через закриття повітряного простору на Близькому Сході
МЗС Німеччини заявило про неможливість евакуації з Близького Сходу
2 березня, 08:51
Клімкін вважає, що американці зараз сфокусуються саме на Ірані, а цим користуватимуться росіяни
Ексміністр закордонних справ пояснив, як війна США з Іраном вплине на Україну
1 березня, 17:15
У серпні 2025 року Декарлос Браун напав з ножем на українську біженку Ірину Заруцьку. Дівчина загинула на місці від численних ножових поранень
«Втекла від війни, але була вбита злочинцем». Трамп згадав про біженку Ірину Заруцьку
25 лютого, 05:38
Reuters: Іран веде фінальні переговори з Китаєм щодо ракет CM-302
Китай та Іран просунулися до ракетної угоди – Reuters
24 лютого, 15:55
Reuters: Китай вирішив використати стратегію Трампа проти нього самого
Reuters: Китай вирішив використати стратегію Трампа проти нього самого
20 лютого, 04:15
Ханзаде хоче продовжити кар'єру в Росії
Іранський волейболіст відмовився грати за польський клуб, бо «любить Путіна і Росію»
12 лютого, 10:00

Політика

Німеччина зібрала додаткову партію ракет до систем Patriot для українського війська
Німеччина зібрала додаткову партію ракет до систем Patriot для українського війська
Іран відреагував на заяви президента США про терміни завершення війни на Близькому Сході
Іран відреагував на заяви президента США про терміни завершення війни на Близькому Сході
«Путін хоче бути корисним». Трамп розповів, про що говорив з очільником Кремля
«Путін хоче бути корисним». Трамп розповів, про що говорив з очільником Кремля
РФ сформувала чорний список держав, з яких не можна вербувати найманців для війни з Україною
РФ сформувала чорний список держав, з яких не можна вербувати найманців для війни з Україною
Ліси та болота можуть стати новою лінією оборони Європи – єврокомісарка
Ліси та болота можуть стати новою лінією оборони Європи – єврокомісарка
Рубіо чи Венс: Трамп провів опитування серед донорів щодо свого наступника
Рубіо чи Венс: Трамп провів опитування серед донорів щодо свого наступника

Новини

В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
Вчора, 20:00
«Металіст 1925» за тайм розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Вчора, 17:28
В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Вчора, 05:59
Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
8 березня, 13:13
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
8 березня, 05:59

Прес-релізи

Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
9 березня, 10:23
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua