Іран відреагував на заяви президента США про терміни завершення війни на Близькому Сході

Трамп заявляв, що бойові дії в Ірані розвиваються швидше, ніж очікувалося, і вже нібито близькі до завершення

Корпус вартових Ісламської революції заявив, що США та Ізраїль повинні «покаятися за свої дії»

Корпус вартових Ісламської революції, коментуючи слова американського президента Дональда Трампа про терміни завершення війни на Близькому Сході, заявив, що «сам вирішить, коли завершиться війна». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Командувач Центрального штабу Хатам аль-Анбія Алі Абдолахі заявив, що війна не закінчиться і що США та Ізраїль повинні «покаятися за свої дії і більше не погрожувати жодній країні в регіоні Західної Азії».

Крім того, у заяві вищого військового оперативного органу Ірану наголошується на необхідності «помститися» за вбивство Алі Хаменеї. «Ситуація більше не така, що Америка і сіоністський режим можуть розпочати війну проти нас і закінчити її, коли забажають», – зазначено в повідомленні.

Іран назвав висловлювання Трампа «брехнею». «Маревний ворог, використовуючи психологічну війну і брехню, не може підірвати волю нації і її збройних сил і повинен поховати надію на те, що Іран ослаблений».

КВІР також погрожує, що Іран не дозволить експортувати з регіону «навіть літр нафти». Це сталося після того, як Дональд Трамп попередив сьогодні, що якщо Ормузька протока буде закрита, США можуть завдати Ірану удару, «у 20 разів сильнішого за нинішні атаки».

Нагадаємо, на початку другого тижня бойових дій президент Дональд Трамп висловив припущення, що військова операція США проти Ірану може завершитися за лічені дні.

До слова, конфлікт на Близькому Сході може зіграти на руку російській економіці. Зростання світових цін на нафту посилює можливості Кремля фінансувати війну проти України.