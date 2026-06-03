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США та Іран знову атакували одне одного попри перемир'я

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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США та Іран знову атакували одне одного попри перемир'я
Це вже не перший бойовий інцидент між США та Іраном під час режиму тиші
фото з відкритих джерел
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CENTCOM: Іран атакував Кувейт і Бахрейн балістичними ракетами, жоден снаряд не досяг цілі

У ніч на 3 червня США та Іран обмінялися ударами в районі Ормузької протоки, незважаючи на чинне перемир'я між сторонами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CENTCOM.

Що передувало нічним ударам

Інцидент стався на тлі тривалої напруги навколо острова Кешм. Іранське агентство Mehr повідомило про вибухи в районі острова в Ормузькій протоці. Незабаром КВІР офіційно заявив, що три ракети влучили у «ворожі бази» на острові.

За кілька годин до того CENTCOM відзвітував: американські сили вивели з ладу танкер M/T Lexie під прапором Ботсвани, який прямував до іранського острова Харг попри блокаду Ормузької протоки. Екіпаж судна проігнорував неодноразові попередження американських сил протягом 24 годин, після чого американський літак випустив ракету Hellfire у машинне відділення танкера. За даними CENTCOM, з 13 квітня американські сили вивели з ладу шість комерційних суден і перенаправили 122 в рамках блокади іранських портів.

Що зробив Іран

КВІР заявив, що завдав ракетного й дронового удару по штабу П'ятого флоту ВМС США та американській авіабазі в регіоні. За версією іранської сторони, це була відповідь на американські удари по вежі зв'язку КВІР на острові Кешм.

Іранські військові також підтвердили, що атакували судно «Паная» у відповідь на попередній удар США по іранському танкеру. КВІР застеріг від подальшого втручання в Ормузькій протоці.

«Будь-яка нова дурість зустріне нищівну, рішучу відповідь, що виходить за рамки встановлених правил і кордонів. Ми без вагань перетворимо на попіл усі штаби та об'єкти агресорів у регіоні», – йдеться у заяві КВІР, яку цитує Clash Report.

Що відповіли США

У CENTCOM повідомили, що американські війська успішно перехопили кілька іранських балістичних ракет і дронів та завдали ударів із метою самооборони по острову Кешм.

Дві іранські ракети, випущені по Кувейту, не долетіли до цілі або розвалилися в польоті, а три ракети, запущені по Бахрейну, перехопили сили ППО США та Бахрейну. Крім того, американці збили три ударних дрони, запущені в бік цивільних суден у регіональних водах.

«Ніхто з американського персоналу не постраждав. Сили Центрального командування США зберігають пильність і готовність захищатися від необґрунтованої іранської агресії протягом чинного перемир'я», – йдеться у заяві CENTCOM.

Тим часом армія Кувейту підтвердила, що її система ППО перехоплювала ворожі ракетні та дронові атаки. МВС Бахрейну закликало жителів попрямувати у безпечні місця після спрацювання попереджувальних сирен.

Нагадаємо, це вже не перший бойовий інцидент між США та Іраном під час перемир'я. 26 травня американські військові атакували катери та ракетні майданчики на півдні Ірану, оскільки ті намагалися встановити міни в Ормузькій протоці. 28 травня сили США вдарили по ще одному військовому об'єкті, який, за версією CENTCOM, становив загрозу для американського персоналу та судноплавства в протоці. 1 червня іранські ЗМІ повідомили, що Тегеран зупинив переговори зі США на знак протесту проти дій Ізраїлю в Лівані та Газі.

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Теги: США Іран армія війна військові Кувейт переговори

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