Путін обговорив з президентом Ірану удари по Азербайджану

Лідер Ірану назвав інформацію про атаку «чутками»

Російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном, під час якої сторони обговорили іранські удари по Азербайджану. Пезешкіан назвав інформацію про атаку «чутками», пише «Главком».

«Іран не планував і не планує нападати на своїх сусідів. Ми прагнемо лише до захисту своєї територіальної цілісності», – заявив іранський президент.

Він також попросив російського диктатора підтримати «законні права» Тегерана на міжнародній арені. Російське МЗС повідомило, що Путін в розмові з президентом Ірану висловив «принципову позицію Росію щодо необхідності припинення бойових дій».

Нагадаємо, Іран завдав удару безпілотником по міжнародному аеропорту у Нахічевані, Азербайджан. Запущений з території Ірану безпілотник потрапив у будівлю аеропорту і вибухнув. Згодом МЗС країни повідомило про поранених.

Стало відомо, що посол Ірану в Азербайджані Моджтаба Демірчілу був викликаний до Міністерства закордонних справ, де іранській стороні буде висловлено рішучий протест і вручено відповідну ноту протесту.

Варто зазначити, що за інформацією незалежного видання Qazetchi, Азербайджан привів війська у підвищену бойову готовність на кордоні з Іраном.

Підвищену готовність оголосили у Міністерстві оборони, Державній прикордонній службі, а також у структурах Міністерства внутрішніх справ і надзвичайних ситуацій.