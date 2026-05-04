«Іран буде стертий з лиця землі». Трамп закликав Тегеран утриматися від атак

Заява пролунала на тлі супроводу суден США через Ормузьку протоку

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран зіткнеться з нищівними наслідками у разі атак на американські кораблі, які супроводжують судна через Ормузьку протоку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на телеканал Fox News.

«Іран буде стертий з лиця землі, якщо атакує американські кораблі, що супроводжують судна через Ормузьку протоку», – заявив Трамп.

За словами американського лідера, США вже вживають заходів для гарантування безпечного проходу як військових, так і торгових суден через стратегічний маршрут. Ормузька протока залишається одним із ключових вузлів світової енергетичної логістики.

У Центральному командуванні США повідомили, що тривають операції із забезпечення безпеки судноплавства та обмеження можливостей іранських сил у прибережній зоні. За їхніми даними, йдеться про супровід десятків суден і перенаправлення частини комерційного трафіку.

Водночас британський Морський торговельний центр заявив про атаку групи малих суден на комерційне судно поблизу узбережжя Ірану, що посилило побоювання щодо подальшої ескалації.

У відповідь іранські військові заявили, що готові реагувати на будь-які дії американських сил у регіоні. На цьому тлі США посилили військову присутність у Перській затоці та розширили можливості оперативного реагування.

Раніше напруження в Перській затоці різко зросло після ударів Ірану по нафтовій інфраструктурі Об’єднаних Арабських Еміратів. За даними Міноборони ОАЕ, було зафіксовано запуск чотирьох ракет, більшість з яких перехопили сили ППО.

У Дубаї вперше за тривалий час оголосили ракетну загрозу, мешканців закликали до укриттів, а в місті пролунали вибухи. На цьому тлі сталася пожежа в нафтопромисловій зоні Фуджейри – одному з ключових світових хабів зі зберігання та перевалки нафтопродуктів. Паралельно США активізували військову присутність у регіоні, піднявши в повітря винищувачі для бойового патрулювання.