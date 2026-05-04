Іран заявив, що план США щодо проведення кораблів через Ормузьку протоку порушує перемир'я

Раніше Дональд Трамп заявив, що США планують розпочати супровід та звільнення суден, заблокованих в Ормузькій протоці

Голова комісії з національної безпеки парламенту Ірану Ебрагім Азізі виступив із різким попередженням на адресу Вашингтона. Він заявив, що будь-яка спроба США втрутитися в «новий морський режим» Ормузької протоки буде розцінена Тегераном як пряме порушення угоди про припинення вогню. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Ця заява стала відповіддю на оголошений Дональдом Трампом «Проєкт Свобода», у межах якого США планують розпочати супровід та звільнення суден, заблокованих на цьому стратегічному шляху. Азізі назвав повідомлення американського президента у соцмережах «маячнею» і підкреслив, що Трамп не зможе керувати ситуацією в Перській затоці через пости у Truth Social.

Наразі Ормузька протока залишається фактично заблокованою, що призвело до зупинки судноплавства та змусило тисячі моряків залишатися на борту суден без можливості виходу. Попередження Тегерана ставить під загрозу крихкий режим припинення вогню та підвищує ймовірність відновлення прямого військового зіткнення, якщо американські сили почнуть реалізацію свого плану в понеділок.

Як відомо, адміністрація президента Сполучених Штатів Америки направила до Конгресу офіційне повідомлення, у якому зазначається, що США більше не перебувають у стані збройного конфлікту з Іраном. Ця заява з’явилася в останній момент, щоб уникнути необхідності отримувати дозвіл законодавців на продовження війни.

Згідно з повідомленням Білого дому, правові підстави для ведення бойових дій проти Ірану наразі вважаються вичерпаними. У документі підкреслюється, що хоча напруженість у відносинах залишається високою, пряма військова конфронтація, яка вимагала б спеціальних повноважень від Конгресу, на цей момент припинена.

До слова, сенатор-республіканець Ліндсі Грем висловив підтримку плану Дональда Трампа щодо звільнення цивільних суден, які застрягли в Ормузькій протоці.

За словами сенатора, попри сподівання на дипломатичне врегулювання конфлікту, наразі настав час для рішучих дій, оскільки Іран «грає в ігри через переговори».