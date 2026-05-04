Іран заявив, що план США щодо проведення кораблів через Ормузьку протоку порушує перемир'я

Аліна Самойленко
фото: AP

Раніше Дональд Трамп заявив, що США планують розпочати супровід та звільнення суден, заблокованих в Ормузькій протоці

Голова комісії з національної безпеки парламенту Ірану Ебрагім Азізі виступив із різким попередженням на адресу Вашингтона. Він заявив, що будь-яка спроба США втрутитися в «новий морський режим» Ормузької протоки буде розцінена Тегераном як пряме порушення угоди про припинення вогню. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Ця заява стала відповіддю на оголошений Дональдом Трампом «Проєкт Свобода», у межах якого США планують розпочати супровід та звільнення суден, заблокованих на цьому стратегічному шляху. Азізі назвав повідомлення американського президента у соцмережах «маячнею» і підкреслив, що Трамп не зможе керувати ситуацією в Перській затоці через пости у Truth Social.

Наразі Ормузька протока залишається фактично заблокованою, що призвело до зупинки судноплавства та змусило тисячі моряків залишатися на борту суден без можливості виходу. Попередження Тегерана ставить під загрозу крихкий режим припинення вогню та підвищує ймовірність відновлення прямого військового зіткнення, якщо американські сили почнуть реалізацію свого плану в понеділок.

Як відомо, адміністрація президента Сполучених Штатів Америки направила до Конгресу офіційне повідомлення, у якому зазначається, що США більше не перебувають у стані збройного конфлікту з Іраном. Ця заява з’явилася в останній момент, щоб уникнути необхідності отримувати дозвіл законодавців на продовження війни. 

Згідно з повідомленням Білого дому, правові підстави для ведення бойових дій проти Ірану наразі вважаються вичерпаними. У документі підкреслюється, що хоча напруженість у відносинах залишається високою, пряма військова конфронтація, яка вимагала б спеціальних повноважень від Конгресу, на цей момент припинена.

До слова, сенатор-республіканець Ліндсі Грем висловив підтримку плану Дональда Трампа щодо звільнення цивільних суден, які застрягли в Ормузькій протоці. 

За словами сенатора, попри сподівання на дипломатичне врегулювання конфлікту, наразі настав час для рішучих дій, оскільки Іран «грає в ігри через переговори».

Теги: Іран США війна Дональд Трамп

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

