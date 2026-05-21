NYT: Міністерство юстиції США створює політичний фонд для виплат союзникам Дональда Трампа

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Фонд має виплачувати компенсації особам, які нібито постраждали від політично чи ідеологічно мотивованих судових переслідувань, але фактично гроші йтимуть на фінансову винагороду лояльних прихильників Трампа 

Міністерство юстиції США під керівництвом виконувача обов'язків генерального прокурора Тодда Бланша використовує кошти платників податків для створення Фонду боротьби з розповсюдженням зброї обсягом $1,8 млрд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Офіційною метою структури задекларовано виплату компенсацій особам, які нібито постраждали від політично чи ідеологічно мотивованих судових переслідувань та «озброєння» правоохоронної системи. Проте фактично фонд спрямований на фінансову винагороду лояльних прихильників президента, готових порушувати закон, та поєднує в собі ознаки масштабної корупції, використання Мін'юсту як інструменту політичного тиску та спробу переписати історію штурму Капітолія 6 січня 2021 року і виборів 2020 року.

Поява цього фонду стала результатом позасудового врегулювання особистого позову Дональда Трампа проти контрольованої ним же Податкової служби США (IRS) через витік його податкових декларацій під час першого президентського терміну. Переговори мали ознаки конфлікту інтересів, оскільки приватні адвокати Трампа домовлялися з урядовими юристами, які підпорядковуються Тодду Бланшу – колишньому особистому захиснику Трампа. Федеральний суддя в Маямі Кетлін Вільямс підтвердила відсутність реальної змагальності сторін у процесі. У результаті угоди Трамп та його родина отримали повний імунітет від поточних податкових перевірок, що, за оцінками експертів, уберегло президента від потенційних фінансових втрат на суму понад $100 млн.

Фінансування виплат для прихильників здійснюватиметься через Фонд судових рішень, створений Конгресом у 1956 році для врегулювання звичайних позовів проти уряду, що, за словами колишнього чиновника Мін'юсту Пола Фіглі, суперечить первісним намірам законодавців.

Керувати розподілом коштів буде рада з п'яти членів, призначена Тоддом Бланшем, при цьому Трамп має одноосібне право звільнити будь-кого з них у будь-який час. Графік роботи фонду розрахований суворо під термін каденції Трампа і завершиться 15 грудня 2028 року. Серед тих, хто вже отримав або претендує на урядові виплати, фігурують колишній радник із нацбезпеки Майкл Флінн (отримав $1,25 млн попри визнання провини у брехні ФБР) та родина застреленої під час штурму Капітолія Ешлі Беббітт (виділено майже $5 млн). Паралельно з цим адміністрація вже помилувала понад 1500 учасників заворушень 6 січня та висунула звинувачення колишньому директору ФБР Джеймсу Комі.

Створення фонду викликало критику навіть серед республіканців, зокрема лідер більшості в Сенаті Джон Тун висловив незадоволення ініціативою, а головний юрисконсульт Міністерства фінансів Браян Морріссі подав у відставку за кілька годин після офіційного оголошення про запуск фонду.

Нагадаємо, The Atlantic опублікувало критичний матеріал, у якому порівнює ситуацію з корупцією в Україні, США та Росії.

Поки Україна веде боротьбу за виживання під постійними атаками дронів і ракет, її суспільство продовжує вимагати від уряду підзвітності та прозорості. Водночас, американські та російські представники клептократичних кіл, як стверджує видання, зосереджені на отриманні особистої вигоди. Зокрема, у статті згадуються Джаред Кушнер та Стів Віткофф, які, на думку авторів, використовують державні механізми США для лобіювання бізнес-інтересів своїх друзів. Фактично зовнішня політика Сполучених Штатів адаптується під приватні комерційні домовленості. 

До слова, віцепрезидент Джей Ді Венс уникнув детального розгляду масштабних операцій із цінними паперами Дональда Трампа під час його перебування на посаді, заявивши, що той особисто не купував і не продавав акції. 

За словами Венса, фінансами Трампа керують незалежні консультанти з питань капіталу, тому він не здійснює ці угоди самостійно.

