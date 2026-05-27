«Треба діяти оперативно». Президент розповів, чому написав листа Трампу

Зеленський надіслав американському лідеру термінового листа із попередженням про критичний дефіцит засобів ППО в Україні

Президент України Володимир Зеленський підготував спеціальний лист американському президенту Дональду Трампу та Конгресу США. Він наголосив, що це було зумовлено «ситуацією», повідомляє «Главком».

«Вчора лист вже був направлений інституціям у Вашингтоні. Це буває рідко, що лідери іншої держави звертаються так, листом, одночасно до президента і Конгресу Сполучених Штатів Америки, але ситуація зараз така: треба діяти оперативно, діяти результативно», – йдеться в заяві.

Глава держави наголосив, що важливо, аби Америка почула Україну. «Ми розуміємо, що багато глобальної уваги зараз війні в Ірані. Потрібно припиняти і війну тут, в Європі, – війну дуже криваву, яка триває вже пʼятий рік на повномасштабному рівні. І чим швидше ми зможемо дати більше захисту від балістики, тим швидше ми зможемо зробити так, щоб дипломатія спрацювала», – сказав він.

За словами президента, поки Росія покладається на ракети, її інтерес до дипломатії несправжній. «Маємо це виправити. І можемо це виправити тільки разом з Америкою. Україна вдячна Америці за всю підтримку. Буде ще більше вдячна за достойний мир і гарантовану безпеку. Все

Зеленський: На цьому тижні я підготував спеціальний лист Президенту Сполучених Штатів і Конгресу. Вчора лист вже був направлений інституціям у Вашингтоні. Це буває рідко, що лідери іншої держави звертаються так, листом, одночасно до Президента і Конгресу Сполучених Штатів… pic.twitter.com/Dfmx45h9VB — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 27, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Як писало видання Kyiv Independent, звернення з'явилося на тлі того, як Росія посилює масові повітряні атаки на Україну та публічно погрожує новою хвилею ударів великої дальності по Києву, зокрема по об'єктах, які Москва називає «центрами прийняття рішень» України.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ РФ попередило, що збройні сили країни-агресорки розпочинають «послідовне завдання системних ударів» по підприємствах українського оборонно-промислового комплексу в Києві. Водночас Москва згадала й про так звані центри ухвалення рішень, наголосивши, що теж битиме по них.

На тлі нових погроз Росії щодо «системних ударів» по Києву Міністерство закордонних справ України заявило, що Кремль намагається використовувати залякування для тиску на США та міжнародних партнерів. У МЗС наголосили, що загальний рівень безпекових загроз для Києва та інших міст України залишається таким самим, як і протягом попередніх років та місяців війни.