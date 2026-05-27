Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Треба діяти оперативно». Президент розповів, чому написав листа Трампу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
«Треба діяти оперативно». Президент розповів, чому написав листа Трампу
Глава держави: «Поки Росія покладається на ракети, її інтерес до дипломатії несправжній»
скриншот з відео Офісу президента
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Зеленський надіслав американському лідеру термінового листа із попередженням про критичний дефіцит засобів ППО в Україні

Президент України Володимир Зеленський підготував спеціальний лист американському президенту Дональду Трампу та Конгресу США. Він наголосив, що це було зумовлено «ситуацією», повідомляє «Главком».

«Вчора лист вже був направлений інституціям у Вашингтоні. Це буває рідко, що лідери іншої держави звертаються так, листом, одночасно до президента і Конгресу Сполучених Штатів Америки, але ситуація зараз така: треба діяти оперативно, діяти результативно», – йдеться в заяві.

Глава держави наголосив, що важливо, аби Америка почула Україну. «Ми розуміємо, що багато глобальної уваги зараз війні в Ірані. Потрібно припиняти і війну тут, в Європі, – війну дуже криваву, яка триває вже пʼятий рік на повномасштабному рівні. І чим швидше ми зможемо дати більше захисту від балістики, тим швидше ми зможемо зробити так, щоб дипломатія спрацювала», – сказав він.

За словами президента, поки Росія покладається на ракети, її інтерес до дипломатії несправжній. «Маємо це виправити. І можемо це виправити тільки разом з Америкою. Україна вдячна Америці за всю підтримку. Буде ще більше вдячна за достойний мир і гарантовану безпеку. Все

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Як писало видання Kyiv Independent, звернення з'явилося на тлі того, як Росія посилює масові повітряні атаки на Україну та публічно погрожує новою хвилею ударів великої дальності по Києву, зокрема по об'єктах, які Москва називає «центрами прийняття рішень» України.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ РФ попередило, що збройні сили країни-агресорки розпочинають «послідовне завдання системних ударів» по підприємствах українського оборонно-промислового комплексу в Києві. Водночас Москва згадала й про так звані центри ухвалення рішень, наголосивши, що теж битиме по них.

На тлі нових погроз Росії щодо «системних ударів» по Києву Міністерство закордонних справ України заявило, що Кремль намагається використовувати залякування для тиску на США та міжнародних партнерів. У МЗС наголосили, що загальний рівень безпекових загроз для Києва та інших міст України залишається таким самим, як і протягом попередніх років та місяців війни.

Читайте також:

Теги: США озброєння системи ППО Дональд Трамп Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Виступаючи у четвер під час імітаційної версії вечері кореспондентів Білого дому, Джиммі Кіммел розіграв низку жартів, спрямованих на президента Дональда Трампа та його родину
Президент США та перша леді вимагають звільнити ведучого ABC через жарт
28 квiтня, 02:58
«Найвеличніший король», – сказав Трамп після зустрічі з Чарльзом і королевою Каміллою
Візит Чарльза до США завершився: відверті заяви та сигнали Трампу – аналіз NBC News
30 квiтня, 23:57
Станом на 7 травня між США та Іраном триває перемир'я
США вдарили по іранських портах, але заперечили відновлення війни – Fox News
7 травня, 23:52
У Пентагоні наразі розглядають кілька можливих сценаріїв
NYT: Трамп готує нові удари по Ірану через провал переговорів
16 травня, 06:39
Трамп: Ми працюватимемо над цим, над проблемою Тайваню
Трамп заявив, що проведе переговори з президентом Тайваню щодо угоди про постачання озброєнь
20 травня, 23:40
Трамп може стати синонімом корупції
NYT: Трамп монетизує президентство
22 травня, 04:40
Трамп 14 травня провів переговори із Сі Цзіньпіном
Акції Boeing впали після заяви Трампа про те, що Китай замовив 200 літаків
15 травня, 07:22
Сі Цзіньпін особисто показав Трампу одну з найзакритіших локацій Пекіна
Сі Цзіньпін показав Трампу місце, де раніше гуляв Путін
15 травня, 13:53
За останні місяці Україна вчетверо наростила темпи ураження ворожої логістики, складів, техніки, командних пунктів в оперативній глибині
«Логістичний локдаун». Міноборони запускає програму для масштабування ударів по РФ
Сьогодні, 15:20

Політика

Федоров назвав потреби України перед наступним «Рамштайном»
Федоров назвав потреби України перед наступним «Рамштайном»
«Треба діяти оперативно». Президент розповів, чому написав листа Трампу
«Треба діяти оперативно». Президент розповів, чому написав листа Трампу
Україна формує списки діячів, похованих у Польщі, для перепоховання – посол
Україна формує списки діячів, похованих у Польщі, для перепоховання – посол
Лист Зеленського до Трампа і Конгресу США: опубліковано повний текст
Лист Зеленського до Трампа і Конгресу США: опубліковано повний текст
Зеленський обговорив з главою Єврокомісії посилення ППО
Зеленський обговорив з главою Єврокомісії посилення ППО
Росія нарощує мобілізацію. Зеленський розповів про плани Кремля
Росія нарощує мобілізацію. Зеленський розповів про плани Кремля

Новини

Заява ООН після масованих ударів по Києву: США здивували своєю позицією
Сьогодні, 16:55
Поліція Чернігівщини отримала нового керівника
Сьогодні, 15:36
Ворог намагається прорвати оборону біля Куп’янська – Угруповання об’єднаних сил
Сьогодні, 15:14
Зброя для залякування, а не перемоги. Аналітики знайшли критичний недолік у путінському «Орєшніку»
Сьогодні, 14:59
Китайська поліція тестує смарт–окуляри з розпізнаванням облич
Сьогодні, 14:22
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 27 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua