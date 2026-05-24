Іран запропонував створити ісламський аналог НАТО

Іран закликав об'єднати 57 мусульманських країн у військово-політичний блок за зразком Північноатлантичного альянсу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Newsweek.

Хто висунув ідею і на чому вона ґрунтується

Ініціатором виступив спеціальний помічник міністра внутрішніх справ Ірану Мохаммад-Хасан Намі. За його словами, новий блок об'єднає держави — члени Організації ісламського співробітництва і стане противагою західним альянсам.

Намі стверджує, що об'єднані мусульманські країни мають для цього достатній потенціал: великі запаси енергоносіїв, значний економічний ресурс і контроль над ключовими торговельними маршрутами. Саме ці чинники, на його думку, дозволять новому об'єднанню стати «великою світовою державою».

Чому ідея залишається декларативною

Утім, аналітики вказують на глибокі внутрішні суперечності в ісламському світі, які роблять подібний проєкт практично нездійсненним. Між потенційними членами тривають давні конфлікти: шиїтсько-суннітське протистояння, геополітичне суперництво між Іраном, Туреччиною та Саудівською Аравією, а також принципові розбіжності у зовнішньополітичних орієнтирах. Частина держав, які мали б увійти до блоку, підтримує тісні відносини із Заходом і навряд чи погодиться на антизахідний вектор.

Іран висуває цю ініціативу в умовах гострої міжнародної ізоляції — на тлі тривалого протистояння зі США і «економічної люті» Вашингтона, нових хвиль санкцій і глухому куті у переговорах щодо ядерної програми. Заклик до ісламської єдності в цьому контексті виглядає як риторичний інструмент для внутрішньої аудиторії і спроба продемонструвати альтернативний полюс впливу.

Нагадаємо, нещодавно НАТО обговорювало можливість нової місії у районі іранського конфлікту — зокрема для забезпечення безпечного проходу комерційних суден. Частина союзників наполягає, що будь-яка операція можлива лише після завершення бойових дій і формування широкої міжнародної коаліції.

До слова, аналітики давно звертають увагу: навіть у самому ісламському світі немає єдності — конфлікт між шиїтами і сунітами, суперництво регіональних лідерів та відмінні моделі розвитку держав не дозволяють говорити про єдиний «ісламський блок».