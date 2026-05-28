Франція та Норвегія уклали оборонний пакт щодо ядерного стримування

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Французький президент Еммануель Макрон зауважив, що Норвегія «забезпечить вагому додаткову цінність для цього посиленого стримування»

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про досягнення домовленості з Норвегією щодо тіснішої співпраці у сфері ядерного стримування. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Під час спільного виступу в Парижі з норвезьким прем'єр-міністром Юнасом Гаром Стьоре французький лідер підкреслив, що Осло забезпечить вагому додаткову цінність для посилення цієї системи безпеки. Зі свого боку очільник норвезького уряду підтвердив, що дві держави офіційно уклали оборонний пакт.

Еммануель Макрон, який очолює єдину ядерну державу у складі Європейського Союзу, ще в березні представив ініціативу щодо поглиблення європейської взаємодії в ядерній царині під час свого виступу з підводного човна на заході Франції. Цей проєкт передбачає низку спільних кроків, зокрема взаємний обмін розвідувальними даними, проведення ядерних навчань, а також тимчасову дислокацію літаків, здатних транспортувати ядерне озброєння, на територіях країн-партнерів.

Окрім Норвегії, зацікавленість у французькій пропозиції вже виявили Німеччина та Данія. Водночас Париж продовжує розвивати профільну співпрацю з Великою Британією, яка також володіє власним ядерним арсеналом.

Нагадаємо, Росія, можливо, роками таємно розміщує балістичні ракети з ядерними боєголовками прямо на дні моря – у спеціальних контейнерах на глибині кількох сотень метрів, звідки їх майже неможливо виявити чи знищити. Про це йжеться у розслідуванні Tagesschau (ARD), підготовлене журналістами WDR та NDR.

Журналісти кілька місяців аналізували супутникові знімки, російські наукові бази даних та історичні документи, а також спілкувалися з військовими і незалежними експертами. У результаті вони з'ясували: розвідки країн НАТО пильно стежать за російським кораблем «Звездочка», що базується в порту Сєвєродвінська на Білому морі.