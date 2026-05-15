Трамп говорив із Сі Цзіньпіном про завершення війни в Україні: деталі

Ростислав Вонс
З 13 по 15 травня президент США перебував з офіційним візитом у Китаї
фото: Getty Images
За словами американського лідера, і Вашингтон, і Пекін хочуть досягти врегулювання війни

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні обговорював війну між Росією та Україною. За його словами, це питання обидва політики хотіли б вирішити. Про це повідомляє «Главком» з посиланням заяву глави Білого дому на борту Air Force One після завершення візиту до Китаю.

На запитання журналістів, чи обговорював американський президент із Сі Цзіньпіном можливі кроки для завершення війни, глава Білого дому відповів коротко: «Так, обговорювали».

«До вчорашнього вечора все виглядало добре, але вчора ввечері вони [Україна] зазнали серйозного удару», – сказав Трамп, назвавши це прикрим та висловивши упевненість, що мирні переговори відбудуться.

Нагадаємо, президент США відвідав Пекін з дводенним державним візитом. Дональд Трамп 14 травня прибув до Великої зали народних зборів у Пекіні для переговорів із Сі Цзіньпіном. Під час зустрічі сторони обговорили війну в Україні, ситуацію на Близькому Сході, Корейський півострів та питання Тайваню. До слова, Трамп офіційно запросив Сі Цзіньпіна відвідати Білий дім 24 вересня 2026 року. 

Як повідомлялося, під час офіційної зустрічі президента США Дональда Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна у Пекіні увагу журналістів привернуло не лише саме спілкування політиків, а й їхнє рукостискання.

Зауважимо, перший день переговорів Дональда Трампа з Сі Цзіньпіном у Пекіні засвідчив принципову різницю в логіці двох лідерів: американський президент робив ставку на особисту симпатію та розмови про партнерство, тоді як китайський з перших хвилин встановлював межі можливого діалогу.

