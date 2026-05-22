США офіційно вийшли з переговорів між Україною та Росією

Рубіо заявив, що США більше не ведуть переговори з Україною та Росією

Рубіо пояснив, за якої умови Вашингтон знову долучиться до діалогу

Сполучені Штати наразі більше не беруть участі у переговорах між Україною та Росією. У Вашингтоні пояснили це відсутністю прогресу в діалозі, однак заявили про готовність знову долучитися до процесу за умови зміни ситуації. Про це державний секретар США Марко Рубіо заявив під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у шведському Гельсінгборзі, інформує «Главком».

США пояснили свою роль у переговорах

Рубіо нагадав, що США погодилися виступити посередником у переговорах, оскільки саме Вашингтон залишався єдиною стороною, з якою були готові говорити і Україна, і Росія.

«Ми долучилися, тому що нам сказали, що ми єдині, хто може це зробити. Ми були єдиними, з ким погоджувалися говорити і росіяни, і українці», – заявив Рубіо.

Водночас держсекретар визнав, що переговори не дали очікуваного результату. «Вони, на жаль, не були продуктивними», – зазначив він.

Рубіо також прокоментував інформацію про нібито тиск Вашингтона на Україну під час переговорного процесу.

«Попри витоки та історії про те, що ми змушували українців займати ту чи іншу позицію, що не відповідає дійсності, ми готові продовжувати відігравати цю роль», – сказав держсекретар США.

У США не бачать прогресу в діалозі

За словами Рубіо, наразі жодних переговорів за участю США не відбувається, однак Білий дім не виключає повернення до дипломатичного формату.

«Якщо ми побачимо можливість організувати переговори, які будуть продуктивними, а не контрпродуктивними, і матимуть шанс дати результат, ми готові відігравати цю роль», – наголосив він.

Водночас Рубіо заявив, що війна між Україною та Росією не завершиться класичною військовою перемогою однієї зі сторін.

«Ця війна може завершитися лише шляхом переговорного врегулювання. Вона не завершиться військовою перемогою однієї сторони над іншою, принаймні у традиційному розумінні військової перемоги», – вважає держсекретар.

Вашингтон готовий повернутися до посередництва

Він також додав, що останніми місяцями у Вашингтоні не бачили суттєвого прогресу в переговорному процесі. «Ми просто відчували протягом останніх кількох місяців, що значного прогресу немає. Але, можливо, динаміка зміниться. Якщо це станеться, ми готові відіграти будь-яку конструктивну роль», - заявив Рубіо.

При цьому він дав зрозуміти, що США не наполягають на ролі головного посередника. «Якщо хтось інший хоче цим займатися – нехай», – додав держсекретар.

Нагадаємо, останніми місяцями в Європейському Союзі активізувалися дискусії щодо можливого формату майбутніх переговорів із Росією про завершення війни в Україні. За даними Financial Times, міністри закордонних справ країн ЄС наступного тижня на Кіпрі планують обговорити кандидатури потенційного європейського переговірника для контактів із Кремлем. Серед можливих кандидатів називають колишнього голову Європейського центрального банку Маріо Драгі, експрем’єрку Німеччини Ангелу Меркель, президента Фінляндії Александра Стубба та колишнього президента Фінляндії Саулі Нііністьо.