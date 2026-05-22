Головна Світ Політика
search button user button menu button

США офіційно вийшли з переговорів між Україною та Росією

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
США офіційно вийшли з переговорів між Україною та Росією
Рубіо заявив, що США більше не ведуть переговори з Україною та Росією
фото: Reuters
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Рубіо пояснив, за якої умови Вашингтон знову долучиться до діалогу

Сполучені Штати наразі більше не беруть участі у переговорах між Україною та Росією. У Вашингтоні пояснили це відсутністю прогресу в діалозі, однак заявили про готовність знову долучитися до процесу за умови зміни ситуації. Про це державний секретар США Марко Рубіо заявив під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у шведському Гельсінгборзі, інформує «Главком».

США пояснили свою роль у переговорах

Рубіо нагадав, що США погодилися виступити посередником у переговорах, оскільки саме Вашингтон залишався єдиною стороною, з якою були готові говорити і Україна, і Росія.

«Ми долучилися, тому що нам сказали, що ми єдині, хто може це зробити. Ми були єдиними, з ким погоджувалися говорити і росіяни, і українці», – заявив Рубіо.

Водночас держсекретар визнав, що переговори не дали очікуваного результату. «Вони, на жаль, не були продуктивними», – зазначив він.

Рубіо також прокоментував інформацію про нібито тиск Вашингтона на Україну під час переговорного процесу.

«Попри витоки та історії про те, що ми змушували українців займати ту чи іншу позицію, що не відповідає дійсності, ми готові продовжувати відігравати цю роль», – сказав держсекретар США.

Читайте також: 👉«Довіри більше немає». ЄС поставив Лукашенка на місце після заяв про мирні переговори

У США не бачать прогресу в діалозі

За словами Рубіо, наразі жодних переговорів за участю США не відбувається, однак Білий дім не виключає повернення до дипломатичного формату.

«Якщо ми побачимо можливість організувати переговори, які будуть продуктивними, а не контрпродуктивними, і матимуть шанс дати результат, ми готові відігравати цю роль», – наголосив він.

Водночас Рубіо заявив, що війна між Україною та Росією не завершиться класичною військовою перемогою однієї зі сторін.

«Ця війна може завершитися лише шляхом переговорного врегулювання. Вона не завершиться військовою перемогою однієї сторони над іншою, принаймні у традиційному розумінні військової перемоги», – вважає держсекретар.

Вашингтон готовий повернутися до посередництва

Він також додав, що останніми місяцями у Вашингтоні не бачили суттєвого прогресу в переговорному процесі. «Ми просто відчували протягом останніх кількох місяців, що значного прогресу немає. Але, можливо, динаміка зміниться. Якщо це станеться, ми готові відіграти будь-яку конструктивну роль», - заявив Рубіо.

При цьому він дав зрозуміти, що США не наполягають на ролі головного посередника. «Якщо хтось інший хоче цим займатися – нехай», – додав держсекретар.

Нагадаємо, останніми місяцями в Європейському Союзі активізувалися дискусії щодо можливого формату майбутніх переговорів із Росією про завершення війни в Україні. За даними Financial Times, міністри закордонних справ країн ЄС наступного тижня на Кіпрі планують обговорити кандидатури потенційного європейського переговірника для контактів із Кремлем. Серед можливих кандидатів називають колишнього голову Європейського центрального банку Маріо Драгі, експрем’єрку Німеччини Ангелу Меркель, президента Фінляндії Александра Стубба та колишнього президента Фінляндії Саулі Нііністьо.

Читайте також:

Теги: США переговори Україна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новий російський «Шахед» уперше застосували в регіоні Сахель
РФ вперше перекинула «шахеди» на новий континент
Сьогодні, 15:54
Стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-160, відомий у НАТО як Blackjack
Кремль хвалиться оновленням Ту-160, але реально воює лише третина флоту
12 травня, 10:48
Канадець Гі Буше тренує російський хокейний клуб «Авангард»
Канадський хокейний тренер, який працює в Росії, поскаржився на наліт дронів
11 травня, 16:14
Москва прекрасно розуміє, що навіть сама ядерна риторика викликає негативну реакцію не лише Заходу, а й Китаю
Україна загнала Кремль у дипломатичну і військову пастку перед 9 травня
10 травня, 13:03
Польська контррозвідка зазначає, що Кремль використовує проти Заходу методи, які були відпрацьовані в Україні
Польща розкрила масштабну диверсійну мережу РФ та Білорусі
9 травня, 12:06
Бійці польської армії
Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
8 травня, 07:52
Рішення про імпорт російського ресурсу ухвалено через ризики для традиційних маршрутів на Близькому Сході
Японія вперше за довгий час відновила імпорт російської нафти
6 травня, 13:42
Іноземні найманці воюють на боці Росії проти України
Росія розширює мережу вербування іноземних найманців для війни проти України
6 травня, 08:46
NYT: Війна в Ірані викрила слабкості США
NYT: Війна в Ірані викрила слабкості США
3 травня, 04:49

Політика

Рютте повідомив, чи отримав Зеленський запрошення на саміт НАТО
Рютте повідомив, чи отримав Зеленський запрошення на саміт НАТО
США офіційно вийшли з переговорів між Україною та Росією
США офіційно вийшли з переговорів між Україною та Росією
«Довіри більше немає». ЄС поставив Лукашенка на місце після заяв про мирні переговори
«Довіри більше немає». ЄС поставив Лукашенка на місце після заяв про мирні переговори
Болгарія відмовилася підтримати міжнародний трибунал для Путіна
Болгарія відмовилася підтримати міжнародний трибунал для Путіна
Рубіо заявив про незначний прогрес у переговорах з Іраном
Рубіо заявив про незначний прогрес у переговорах з Іраном
Зеленський назвав колосальні втрати РФ від початку року
Зеленський назвав колосальні втрати РФ від початку року

Новини

Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
Сьогодні, 09:25
В Україні дощі, грози: погода на 22 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
Вчора, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Вчора, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Вчора, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Вчора, 10:18

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua