Чехія готується до загрози з боку Росії – начальник Генштабу

glavcom.ua
Генерал формулює прямо: армію будують такою, щоб вона мала сенс у реальній війні
Ржегка: Росія може вирішити, що Європа слабка і не здатна чинити опір

Чехія та її союзники по НАТО мають прискорити оборонну підготовку – армії більше не можна жити в режимі повільних закупівель і скорочень. Таке застереження висловив начальник Генерального штабу Збройних сил Чехії Карел Ржегка, повідомляє «Главком» з посиланням на видання Czechia Online.

Логіка стримування

Ржегка не попереджає про неминучу війну – він говорить про небезпеку зволікання. За його словами, Росія може помилково вирішити, що Європа слабка і не готова до тривалого протистояння, а саме це і є найбільшою загрозою. Якщо потенційний противник бачить слабкість, він може ризикнути. Якщо бачить готовність – ціна нападу зростає.

Генерал формулює це прямо: армію будують такою, щоб вона мала сенс у реальній війні. І роблять це саме для того, щоб війни не сталося.

Вікно для переозброєння звужується

Ржегка наголошує: часу на модернізацію залишається дедалі менше. Роками європейські армії жили в режимі бюджетних скорочень і повільних закупівель –  тепер цей темп не підходить. Потрібні боєприпаси, протиповітряна оборона, дрони, сучасна артилерія, бронетехніка, кіберзахист і логістика. Армія, за словами генерала, має мати людей, техніку, ремонт, пальне, медицину, зв'язок – і здатність швидко діяти разом із союзниками.

Для Чехії урок із повномасштабного вторгнення Росії в Україну – цілком практичний: сучасна війна потребує величезних запасів і людей, готових воювати роками, а не кілька днів. Тому підтримка України для Праги – не лише питання солідарності. Якщо Україна слабшає, тиск на східний фланг НАТО зростає. Якщо Європа повільно переозброюється – Росія може побачити в цьому шанс.

Чехія не сама

У цій логіці Чехія не самотня. Країни Балтії та Польща давно ставлять загрозу з боку Росії на перше місце в безпековому порядку денному. Північна Європа розробляє плани цивільного захисту й евакуації. НАТО перебудовує систему швидкого розгортання військ на східному фланзі – йдеться не про присутність на папері, а про реальну здатність швидко реагувати там, де виникне загроза. Чехія також закуповує боєприпаси для ЗСУ в межах власної ініціативи та оновлює армію через придбання літаків F-35.

Втім, є й суперечності всередині країни. Нинішній уряд на чолі з прем'єром Андреєм Бабішем не планує підвищувати оборонні витрати до нових орієнтирів НАТО – і це прямо суперечить тому, до чого закликає Ржегка.

Нагадаємо, посол України в Чехії Василь Зварич розповідав «Главкому», що Чехія офіційно визначила Росію ключовою загрозою у своїй Стратегії національної безпеки та запровадила щомісячні перевірки сирен по всій країні – елемент цивільної готовності, якого не було роками.

