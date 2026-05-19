Трамп прокоментував заяву ЗМІ про слова Сі Цзіньпіна щодо жалю Путіна через війну

Як писала Financial Times, лідер Китаю заявив Трампу, що Володимир Путін «може зрештою пошкодувати» про рішення розпочати повномасштабне вторгнення в Україну

Президент США Дональд Трамп спростував інформацію ЗМІ про те, що лідер Китаю Сі Цзіньпін дав песимістичну оцінку російському вторгненню в Україну та заявив, що Володимир Путін пошкодує про цей крок. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Спілкуючись із журналістами в Білому домі, Трамп наголосив, що Сі Цзіньпін ніколи не говорив подібних слів.

Сі ніколи цього не казав, – заявив Трамп.

Раніше у Financial Times повідомили, що Сі під час саміту з Трампом у Пекіні заявив, що Путін може зрештою пошкодувати про вторгнення в Україну, посилаючись на неназвані джерела, знайомі з оцінкою США переговорів. Видання зазначило, що ці коментарі були зроблені під час широких переговорів, які торкалися війни в Україні.

Тим часом російський лідер уже прибув до Китаю, де планується його особистий саміт із Сі Цзіньпіном. Російська сторона, чия економіка перебуває під суворими санкціями та має сильну залежність від КНР, розраховує під час цієї зустрічі заручитися підтримкою Пекіна у масштабному проєкті будівництва газопроводу.

Як відомо, зовнішньополітичне відомство Китаю спростувало інформацію видання Financial Times про те, що на перемовинах із президентом США Дональдом Трампом китайський лідер Сі Цзіньпін висловився критично щодо дій російського диктатора Володимира Путіна та його рішення розпочати війну проти України.

До слова, «Главком» писав, що російський диктатор Володимир Путін напередодні свого офіційного візиту до Китаю записав відеозвернення до громадян КНР. У ньому він заявив про «безпрецедентний рівень відносин» між двома країнами. Путін підкреслив, що Росія і Китай «впевнено дивляться в майбутнє» і активно розвивають контакти в різних сферах – від політики до оборонної сфери. Він вказав на налаштованість китайського лідера Сі Цзіньпіна на довгострокову співпрацю з Росією.