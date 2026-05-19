Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп прокоментував заяву ЗМІ про слова Сі Цзіньпіна щодо жалю Путіна через війну

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп прокоментував заяву ЗМІ про слова Сі Цзіньпіна щодо жалю Путіна через війну
Трамп: Сі ніколи цього не казав
фото: The New York Times
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Як писала Financial Times, лідер Китаю заявив Трампу, що Володимир Путін «може зрештою пошкодувати» про рішення розпочати повномасштабне вторгнення в Україну

Президент США Дональд Трамп спростував інформацію ЗМІ про те, що лідер Китаю Сі Цзіньпін дав песимістичну оцінку російському вторгненню в Україну та заявив, що Володимир Путін пошкодує про цей крок. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Спілкуючись із журналістами в Білому домі, Трамп наголосив, що Сі Цзіньпін ніколи не говорив подібних слів.

Сі ніколи цього не казав, – заявив Трамп.

Раніше у Financial Times повідомили, що Сі під час саміту з Трампом у Пекіні заявив, що Путін може зрештою пошкодувати про вторгнення в Україну, посилаючись на неназвані джерела, знайомі з оцінкою США переговорів. Видання зазначило, що ці коментарі були зроблені під час широких переговорів, які торкалися війни в Україні.

Тим часом російський лідер уже прибув до Китаю, де планується його особистий саміт із Сі Цзіньпіном. Російська сторона, чия економіка перебуває під суворими санкціями та має сильну залежність від КНР, розраховує під час цієї зустрічі заручитися підтримкою Пекіна у масштабному проєкті будівництва газопроводу.

Як відомо, зовнішньополітичне відомство Китаю спростувало інформацію видання Financial Times про те, що на перемовинах із президентом США Дональдом Трампом китайський лідер Сі Цзіньпін висловився критично щодо дій російського диктатора Володимира Путіна та його рішення розпочати війну проти України. 

До слова, «Главком» писав, що російський диктатор Володимир Путін напередодні свого офіційного візиту до Китаю записав відеозвернення до громадян КНР. У ньому він заявив про «безпрецедентний рівень відносин» між двома країнами. Путін підкреслив, що Росія і Китай «впевнено дивляться в майбутнє» і активно розвивають контакти в різних сферах – від політики до оборонної сфери. Він вказав на налаштованість китайського лідера Сі Цзіньпіна на довгострокову співпрацю з Росією.

Теги: путін Сі Цзіньпін війна Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На початку повномасштабного вторгнення Віталій Драновський добровільно став на захист Батьківщини
Поліг під час виконання завдання на Сумщині. Згадаймо Віталія Драновського
22 квiтня, 09:00
Президент зробив заяву про удари по РФ
Зеленський анонсував збільшення дальності українських ударів углиб РФ
29 квiтня, 11:57
Церемонія прощання з окупантом Лаврентьєвим відбулася 23 квітня 2026 року
ЗСУ ліквідували майстра спорту з кікбоксингу, який на війну пішов з колонії
30 квiтня, 09:11
Ситуація на фронті 1 травня
Лінія фронту станом на 1 травня 2026. Зведення Генштабу
1 травня, 22:17
Іран заявив про можливість поновлення конфлікту зі США
Іран заявив про можливість поновлення конфлікту зі США
2 травня, 22:48
Військовий збір буде зараховуватися до спеціального фонду держбюджету
Військовий збір – на виплати бійцям ЗСУ: рішення бюджетного комітету
6 травня, 12:15
Латвія заявила про порушення повітряного простору російськими дронами
Латвія скликає екстрене засідання Сейму через падіння російських дронів (відео)
7 травня, 10:21
Сили оборони не лише стримують навалу та знищують диверсійні групи, а й проводять успішні контратаки
Українські військові повертають втрачені позиції на півдні – Сили оборони
18 травня, 14:21
Мартін Грін дав скандальний коментар одному з британських видань
Виконавчий директор Євробачення заговорив про повернення Росії на конкурс під час війни
15 травня, 21:11

Політика

Трамп прокоментував заяву ЗМІ про слова Сі Цзіньпіна щодо жалю Путіна через війну
Трамп прокоментував заяву ЗМІ про слова Сі Цзіньпіна щодо жалю Путіна через війну
Трамп заявив, що війна в Ірані скоро стане дуже популярною
Трамп заявив, що війна в Ірані скоро стане дуже популярною
«Економічна лють» проти Ірану. Вашингтон оголосив нову спецоперацію проти Ірану
«Економічна лють» проти Ірану. Вашингтон оголосив нову спецоперацію проти Ірану
Віцепрезидент США приписав Трампу головну роль у виживанні України
Віцепрезидент США приписав Трампу головну роль у виживанні України
Молдова вирвалася вперед у переговорах з ЄС? Президентка країни зробила неочікувану заяву
Молдова вирвалася вперед у переговорах з ЄС? Президентка країни зробила неочікувану заяву
Китайці зустріли Путіна в аеропорту криками
Китайці зустріли Путіна в аеропорту криками

Новини

Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
Вчора, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Вчора, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Вчора, 07:59
В Україні дощі, град: погода на 19 травня 2026 року
Вчора, 05:59
Експерт-будівельник оцінив надійність підземних паркінгів у новобудовах під час атак РФ
18 травня, 17:17
Кремль оголосив «Євробачення» сатанізмом (відео)
18 травня, 15:08

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua