США прискорюють вивід військ з Європи і не дають союзникам часу на підготовку

Представник Пентагону: союзники мають перебрати на себе основну відповідальність за конвенційну оборону Європи

США планують швидше, ніж очікували союзники, згорнути частину військової присутності в Європі — без будь-якого значного перехідного періоду. Конкретні пропозиції Пентагон представить уже на червневій конференції НАТО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Welt am Sonntag.

Без перехідного періоду

У Берліні та інших столицях альянсу сподівалися, що виведення американських військ відбуватиметься поступово й скоординовано. Натомість нинішня пропозиція Вашингтона жодного «пільгового часу» не передбачає.

«Ми хочемо надати союзникам необхідну інформацію та ясність, щоб якомога швидше та ефективніше просувати перехід до європейської оборони, в якій союзники беруть на себе основну відповідальність за конвенційну оборону Європи», – заявив представник Міністерства оборони США виданню.

Цей курс збігається з вимогами Трампа до європейських членів НАТО ще з його першого терміну. Після повернення до Білого дому в січні 2025 року його закріпили в Стратегії національної безпеки та Стратегії національної оборони. Логіка проста: США більше не можуть вести війну на кількох фронтах водночас, фокус Вашингтона змістився на Китай та Індо-Тихоокеанський регіон, а стримування Росії має взяти на себе Європа. Війна проти Ірану цей курс лише підсилила.

Представник Пентагону додав, що Трамп завжди залишає за собою право «діяти будь-яким чином, який він вважає за доцільне в будь-якій ситуації».

Що саме скорочують

На зустрічі в Брюсселі минулого тижня старший радник США з оборонної політики Александр Велес-Грін повідомив союзників про намір частково відмовитися від одного з напрямів спільного стримування. За даними Der Spiegel, ідеться зокрема про скорочення американських винищувачів на третину.

Найболючішим стане скорочення участі в Моделі сил НАТО (NATO Force Model) – системі швидкого реагування альянсу, яка визначає, скільки військ можна розгорнути за 10–30 днів і скільки солдатів мобілізувати за шість місяців (до 800 тисяч). Під скорочення потраплять стратегічні бомбардувальники, високоточні засоби ураження великої дальності, військово-морські сили та літаки-заправники.

Ризики для східного флангу

Скорочення американської присутності послаблює військову основу 5-ї статті НАТО про колективну оборону. Особливо болісно це сприймають у країнах Балтії: розміщені там сили альянсу, зокрема німецька бригада в Литві, мають організувати початковий опір і виграти час до прибуття підкріплення – саме для цього американські війська були ключовими.

За даними Welt am Sonntag, в армії США в Європі вже є сумніви, чи вистачає НАТО сил для повноцінної реалізації регіональних оборонних планів. Подальші скорочення лише поглиблять цю проблему.

Нагадаємо, у квітні 2026 року Пентагон оголосив про виведення близько 5 тисяч військових із Німеччини — в американських ЗМІ неофіційно називали це «покаранням» Берліна за коментарі щодо війни США з Іраном. «Главком» писав, що Європа вже розробляє план на випадок виходу США з НАТО, а аналітики попереджають: скорочення американського контингенту послаблює весь східний фланг альянсу.