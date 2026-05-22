Сибіга вперше зустрівся з новою очільницею закордонного відомства Угорщини: про що домовилися

Зустріч двох міністрів закордонних справ у Швеції

Міністри закордонних справ України та Угорщини зустрілися у шведському місті Гельсінгборг

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та новопризначена міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан провели першу особисту зустріч. Переговори відбулися у шведському місті Гельсінгборг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційну сторінку глави української дипломатії у соцмережі Х.

Під час зустрічі очільники зовнішньополітичних відомств обох країн підбили підсумки першого раунду двосторонніх експертних консультацій щодо питання національних меншин, який завершився цього тижня.

За результатами перемовин Сибіга та Орбан узгодили подальший графік діалогу між Києвом та Будапештом.

«Домовилися провести другий раунд консультацій на рівні експертів уже наступного тижня», – зазначив Андрій Сибіга.

Повідомляється також, що Сибіга поінформував пані Орбан про ситуацію на полі бою, мирний процес та потенційну нову роль Європи.

«Ми домовилися, що відновлення нашого діалогу є позитивним розвитком для обох наших націй і всієї Європи, а також скоординували подальші двосторонні контакти на всіх рівнях», – зауважив Сибіга.

«Главком» писав, що міністри закордонних справ України та Угорщини почали українсько-угорські консультації на рівні експертів. Очільник зовнішньополітичного відомства акцентував на прагненні України відкрити новий розділ у відносинах з Угорщиною, щоб вони були взаємно вигідними та ґрунтувалися на довірі. Він подякував за засудження Угорщиною нещодавніх російських ударів, зокрема на Закарпатті.

Нагадаємо, Угорщина почала переглядати підхід до України. Міністерство закордонних справ Угорщини викликало російського посла через масовану повітряну атаку РФ на Закарпатську область, що відбулася 13 травня. Угорський уряд висловив жорстку позицію щодо дій країни-агресора в безпосередній близькості до свого кордону.