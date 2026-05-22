Головна Країна Політика
search button user button menu button

Сибіга вперше зустрівся з новою очільницею закордонного відомства Угорщини: про що домовилися

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Сибіга вперше зустрівся з новою очільницею закордонного відомства Угорщини: про що домовилися
Зустріч двох міністрів закордонних справ у Швеції
фото: соцмережі Андрія Сибіги
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Міністри закордонних справ України та Угорщини зустрілися у шведському місті Гельсінгборг

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та новопризначена міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан провели першу особисту зустріч. Переговори відбулися у шведському місті Гельсінгборг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційну сторінку глави української дипломатії у соцмережі Х.

Під час зустрічі очільники зовнішньополітичних відомств обох країн підбили підсумки першого раунду двосторонніх експертних консультацій щодо питання національних меншин, який завершився цього тижня.

За результатами перемовин Сибіга та Орбан узгодили подальший графік діалогу між Києвом та Будапештом.

«Домовилися провести другий раунд консультацій на рівні експертів уже наступного тижня», – зазначив Андрій Сибіга.

Сибіга вперше зустрівся з новою очільницею закордонного відомства Угорщини: про що домовилися фото 1

Повідомляється також, що Сибіга поінформував пані Орбан про ситуацію на полі бою, мирний процес та потенційну нову роль Європи.

«Ми домовилися, що відновлення нашого діалогу є позитивним розвитком для обох наших націй і всієї Європи, а також скоординували подальші двосторонні контакти на всіх рівнях», – зауважив Сибіга.

«Главком» писав, що міністри закордонних справ України та Угорщини почали українсько-угорські консультації на рівні експертів. Очільник зовнішньополітичного відомства акцентував на прагненні України відкрити новий розділ у відносинах з Угорщиною, щоб вони були взаємно вигідними та ґрунтувалися на довірі. Він подякував за засудження Угорщиною нещодавніх російських ударів, зокрема на Закарпатті.

Нагадаємо, Угорщина почала переглядати підхід до України. Міністерство закордонних справ Угорщини викликало російського посла через масовану повітряну атаку РФ на Закарпатську область, що відбулася 13 травня. Угорський уряд висловив жорстку позицію щодо дій країни-агресора в безпосередній близькості до свого кордону.

Читайте також:

Теги: МЗС Угорщина переговори Андрій Сибіга

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Європа вчиться жити без ілюзій щодо Росії
Європа вчиться жити без ілюзій щодо Росії
20 травня, 09:07
Трамп позитивно оцінив іранського міністра перед можливими перемовинами
Трамп заявив, що не поспішає завершувати війну з Іраном
23 квiтня, 04:56
Дональд Туск пов’язав відсутність Орбана з російським фактором
Туск прокоментував саміт ЄС жартом про Орбана і росіян
24 квiтня, 17:29
Іран заявив, що зустріч зі США в Пакистані не запланована
Іран заявив, що зустріч зі США в Пакистані не запланована
25 квiтня, 02:00
Зеленський: Ми сьогодні підписали шість документів
Україна готова до тристоронніх перемовин із США та РФ в Азербайджані – Зеленський
25 квiтня, 13:35
Зеленський зустрінеться з очільниками урядів чотирьох країн
Президент прибув до Вірменії на саміт європейських лідерів
3 травня, 15:40
Андрій Сибіга під час дискусії у межах конференції PISM Strategic Ark
Сибіга перерахував «червоні лінії» України у мирних переговорах
12 травня, 17:41
Новий прем'єр Угорщини відмовився від резиденції Орбана та обрав скромне авто
Петер Мадяр розповів, де житиме та на чому пересуватиметься як прем'єр
13 травня, 18:36
Путін перебуває з візитом у Китаї
Підлабузництво, згадки про війну та китайські прислів’я: перші деталі перемовин Путіна та Сі Цзіньпіна
20 травня, 09:54

Політика

Сибіга вперше зустрівся з новою очільницею закордонного відомства Угорщини: про що домовилися
Сибіга вперше зустрівся з новою очільницею закордонного відомства Угорщини: про що домовилися
Сибіга заявив про переломний момент у війні
Сибіга заявив про переломний момент у війні
Посилення ППО на півночі України. Зеленський дав доручення Міністерству оборони
Посилення ППО на півночі України. Зеленський дав доручення Міністерству оборони
Українську вишиванку подано до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО
Українську вишиванку подано до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО
Зеленський записав звернення на кордоні з Білоруссю
Зеленський записав звернення на кордоні з Білоруссю
Італія виділяє €10 млн для відновлення енергетики України
Італія виділяє €10 млн для відновлення енергетики України

Новини

Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
Сьогодні, 09:25
В Україні дощі, грози: погода на 22 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
Вчора, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Вчора, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Вчора, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Вчора, 10:18

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua