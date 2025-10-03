Росія веде гібридну війну проти Данії – розвідка

Росія використовує проти Данії засоби, які були б «немислимі до війни в Україні»

Росія веде гібридну війну проти Данії та Заходу з метою змусити союзників припинити підтримку України. Таку заяву зробив у п’ятницю директор данської служби військової розвідки Томас Аренкіль. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DR.

За оцінкою данської розвідки, Росія використовує військові засоби агресивним способом, не переходячи при цьому межу збройного конфлікту.

Аренкіль пояснив стратегічну мету Кремля: «Росія хоче створити невизначеність та внутрішні розбіжності серед союзників, щоб ми припинили підтримувати Україну та не дозволили нам приймати рішення, які суперечать їхнім інтересам та ще більше шкодять економіці Росії».

За його словами, Росія використовує проти Данії засоби, які були б «немислимі до війни в Україні», демонструючи військову силу без прямого військового втручання. Минулого тижня Данія вже зіткнулася з проявом гібридної агресії: через появу невідомих дронів було тимчасово закрито шість данських військових і цивільних аеропортів. Прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен назвала цей інцидент гібридною атакою на країну.

Раніше, Франція розпочала розслідування щодо порушень, скоєних нафтовим танкером Boracay під прапором Беніну. Військовослужбовців Збройних сил країни помітили сьогодні на палубі танкера. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на France24.

Судно підозрюється в причетності до польотів дронів над Данією. Танкер та інші судна могли використовуватися як пускові платформи для безпілотників або як приманки. Водночас французький президент Еммануель Макрон не став підтверджувати цю інформацію.

Нагадаємо, українські захисники беруть участь у спільних навчаннях із данськими військовими, щоб відпрацювати протидію безпілотникам та посилити безпеку в небі Європи. Навчання, які тривають у Данії, мають назву «Крила оборони». Українські військові прибули до Данії, щоб підтримати партнерів через російські провокації з дронами, які дедалі частіше фіксують над країнами НАТО.

Українські військові вже розпочали розгортання місії в Данії, яка має на меті поширення досвіду захисту від дронів. Протягом тижня навчань учасники відпрацьовуватимуть практичні завдання, обмінюватимуться знаннями та досвідом, підвищуючи рівень підготовки й удосконалюючи спроможності протидії повітряним загрозам.

Як повідомлялося, у неділю ввечері, 28 вересня, Данія підняла в повітря два винищувачі F-35 над островом Борнгольм через численні повідомлення про активність невідомих дронів. Хоча офіційних коментарів від Збройних сил Данії немає, поліція підтвердила, що винищувачі діяли в рамках диверсійної операції.

До слова, країни Європейського Союзу розпочали обговорення будівництва «стіни з дронів» із системою виявлення. Цю ініціативу озвучив комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс після серії «провокацій» та активності безпілотників, зафіксованої в різних країнах, зокрема у Данії.

Раніше стало відомо, що Фінляндія розгорне в Данії свій контингент для протидії безпілотникам.