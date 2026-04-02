Демократи впевнені у поразці США у війні з Іраном

Аліна Самойленко
Демократи зазначають, що Іран лише посилив свій вплив у регіоні, фактично встановивши контроль над Ормузькою протокою

Представники Демократичної партії виступили з різкою критикою останнього звернення Дональда Трампа, назвавши його бачення ситуації відірваним від реальності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Сенатор Кріс Мерфі прямо констатував, що Сполучені Штати програють цей конфлікт. За його словами, попри величезні витрати та людські втрати, американським силам не вдалося знищити ракетний потенціал чи ядерну програму Тегерана. Ба більше, демократи наголошують, що Іран лише посилив свій вплив у регіоні, фактично встановивши контроль над стратегічно важливою Ормузькою протокою.

Критика опозиції зосереджена на тому, що Білий дім не має послідовного плану завершення бойових дій. Трампа звинувачують у розв’язанні «війни за власним вибором» без консультацій із союзниками по НАТО, що призвело до дестабілізації світової економіки та стрімкого зростання цін на нафту. Демократи впевнені, що нинішня стратегія робить США безпорадними на міжнародній арені, оскільки замість обіцяного швидкого тріумфу країна втягнулася у виснажливе протистояння, яке лише вимиває бюджетні кошти та ставить під загрозу життя військових.

Сам же президент у своєму виступі намагався заспокоїти скептично налаштований електорат, закликаючи до терпіння та обіцяючи «завершити роботу» за кілька тижнів. Трамп стверджує, що блискуча, проте визнав, що відчуває внутрішній тиск через небажання американців продовжувати війну. Поки 59% громадян вважають дії армії надмірними, а 45% серйозно занепокоєні цінами на бензин, Трамп продовжує наполягати на ракетних ударах по інфраструктурі Ірану, водночас уникаючи наземного вторгнення.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив американцям, що війна в Ірані наближається до завершення, і він прогнозує ще два-три тижні участі. 

«Я радий повідомити, що ці основні стратегічні цілі наближаються до завершення», – сказав Трамп у зверненні до нації.

Також президент Дональд Трамп заявив, що США готові посилити свою військову відповідь проти Ірану протягом наступних двох-трьох тижнів. 

«Ми збираємося завдати їм надзвичайно сильного удару протягом наступних двох-трьох тижнів. Ми збираємося повернути їх у кам'яний вік, де їм і місце», – сказав Трамп.

