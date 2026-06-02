Молдова може зникнути з карти? Уряд назвав умову об'єднання з Румунією

У Молдові заговорили про об'єднання з Румунією як «план Б»

У Кишиневі назвали об'єднання з Румунією «планом Б» на випадок провалу або затягування переговорів про вступ до Євросоюзу

Уряд Молдови вперше відкрито допустив можливість об'єднання з Румунією як альтернативний сценарій розвитку країни у разі, якщо процес вступу до Європейського Союзу буде заблокований або суттєво загальмується після 2028 року. Віцепрем'єр-міністр Молдови Еуджен Осмоческу, зазначив, що Кишинів може розглянути такий варіант, якщо євроінтеграція не принесе очікуваних результатів у найближчі роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Euractiv.

Євроінтеграція залишається головним пріоритетом

Основною метою молдовської влади залишається повноцінний вступ до Європейського Союзу та підписання відповідної угоди до кінця 2028 року. Водночас уряд не виключає й альтернативних сценаріїв розвитку подій.

В інтерв'ю Euractiv віцепрем'єр назвав можливе об'єднання з Румунією «планом Б» на випадок, якщо переговори про членство в ЄС будуть заблоковані або суттєво уповільняться.

Осмоческу наголосив, що нині Кишинів продовжує роботу над відкриттям перших переговорних кластерів з Євросоюзом та адаптацією національного законодавства до європейських норм.

Влада Молдови також звертає увагу на зовнішні виклики, які можуть впливати на темпи європейської інтеграції. Зокрема, йдеться про гібридний вплив Росії, який, на думку уряду, спрямований на послаблення підтримки європейського курсу серед населення.

За словами віцепрем'єра, Молдова потребує чітких сигналів від Брюсселя щодо подальшого просування переговорів, оскільки це напряму впливає на підтримку реформ усередині країни.

Об'єднання з Румунією розглядають як альтернативний сценарій

Крім повноправного членства в ЄС, у Європі також обговорюються проміжні формати співпраці з державами-кандидатами. Вони можуть передбачати ширшу участь у роботі європейських інституцій без надання права голосу.

Осмоческу зазначив, що будь-які кроки, які наближають Молдову до європейських структур, є позитивними для країни. Водночас він підтвердив, що сценарій об'єднання з Румунією залишається предметом для обговорення в разі зриву євроінтеграційного процесу.

Віцепрем'єр нагадав про тісні історичні, культурні та мовні зв'язки між двома державами. Крім того, значна частина громадян Молдови вже має румунські паспорти.

За його словами, потенційне об'єднання потребуватиме складних політичних і фінансових рішень. Водночас він вважає, що такий процес не можна порівнювати за масштабами з об'єднанням Німеччини після падіння Берлінського муру.

Попри дискусії навколо альтернативних сценаріїв, у Кишиневі наголошують, що головним пріоритетом залишається вступ до Європейського Союзу.

Нагадаємо, раніше президентка Молдови Мая Санду заявила, що країна вже готова до переговорів з Європейським Союзом за всіма переговорними кластерами щодо вступу до ЄС. Вона наголосила, що це визнають як Європейська комісія, так і Рада ЄС, а відкриття переговорних кластерів дозволить Кишиневу перейти до наступних етапів євроінтеграції. Водночас у Молдові дедалі частіше лунають побоювання, що процес вступу може сповільнитися через позицію окремих країн-членів Євросоюзу.

Крім того, Санду раніше заявляла, що підтримала б об'єднання Молдови з Румунією, якби це питання було винесене на референдум. Водночас вона підкреслювала, що наразі така ідея не має підтримки більшості населення, а головним стратегічним пріоритетом країни залишається вступ до Європейського Союзу.