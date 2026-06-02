Головна Світ Політика
search button user button menu button

Молдова може зникнути з карти? Уряд назвав умову об'єднання з Румунією

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Молдова може зникнути з карти? Уряд назвав умову об'єднання з Румунією
У Молдові заговорили про об'єднання з Румунією як «план Б»
колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

У Кишиневі назвали об'єднання з Румунією «планом Б» на випадок провалу або затягування переговорів про вступ до Євросоюзу

Уряд Молдови вперше відкрито допустив можливість об'єднання з Румунією як альтернативний сценарій розвитку країни у разі, якщо процес вступу до Європейського Союзу буде заблокований або суттєво загальмується після 2028 року. Віцепрем'єр-міністр Молдови Еуджен Осмоческу, зазначив, що Кишинів може розглянути такий варіант, якщо євроінтеграція не принесе очікуваних результатів у найближчі роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Euractiv

Євроінтеграція залишається головним пріоритетом

Основною метою молдовської влади залишається повноцінний вступ до Європейського Союзу та підписання відповідної угоди до кінця 2028 року. Водночас уряд не виключає й альтернативних сценаріїв розвитку подій.

Читайте також: 👉Парламент Молдови відмовився від роботи російською мовою

В інтерв'ю Euractiv віцепрем'єр назвав можливе об'єднання з Румунією «планом Б» на випадок, якщо переговори про членство в ЄС будуть заблоковані або суттєво уповільняться.

Осмоческу наголосив, що нині Кишинів продовжує роботу над відкриттям перших переговорних кластерів з Євросоюзом та адаптацією національного законодавства до європейських норм.

Влада Молдови також звертає увагу на зовнішні виклики, які можуть впливати на темпи європейської інтеграції. Зокрема, йдеться про гібридний вплив Росії, який, на думку уряду, спрямований на послаблення підтримки європейського курсу серед населення.

За словами віцепрем'єра, Молдова потребує чітких сигналів від Брюсселя щодо подальшого просування переговорів, оскільки це напряму впливає на підтримку реформ усередині країни.

Об'єднання з Румунією розглядають як альтернативний сценарій

Крім повноправного членства в ЄС, у Європі також обговорюються проміжні формати співпраці з державами-кандидатами. Вони можуть передбачати ширшу участь у роботі європейських інституцій без надання права голосу.

Осмоческу зазначив, що будь-які кроки, які наближають Молдову до європейських структур, є позитивними для країни. Водночас він підтвердив, що сценарій об'єднання з Румунією залишається предметом для обговорення в разі зриву євроінтеграційного процесу.

Читайте також: 👉Молдова хоче до НАТО – але громадяни проти

Віцепрем'єр нагадав про тісні історичні, культурні та мовні зв'язки між двома державами. Крім того, значна частина громадян Молдови вже має румунські паспорти.

За його словами, потенційне об'єднання потребуватиме складних політичних і фінансових рішень. Водночас він вважає, що такий процес не можна порівнювати за масштабами з об'єднанням Німеччини після падіння Берлінського муру.

Попри дискусії навколо альтернативних сценаріїв, у Кишиневі наголошують, що головним пріоритетом залишається вступ до Європейського Союзу.

Нагадаємо, раніше президентка Молдови Мая Санду заявила, що країна вже готова до переговорів з Європейським Союзом за всіма переговорними кластерами щодо вступу до ЄС. Вона наголосила, що це визнають як Європейська комісія, так і Рада ЄС, а відкриття переговорних кластерів дозволить Кишиневу перейти до наступних етапів євроінтеграції. Водночас у Молдові дедалі частіше лунають побоювання, що процес вступу може сповільнитися через позицію окремих країн-членів Євросоюзу.

Крім того, Санду раніше заявляла, що підтримала б об'єднання Молдови з Румунією, якби це питання було винесене на референдум. Водночас вона підкреслювала, що наразі така ідея не має підтримки більшості населення, а головним стратегічним пріоритетом країни залишається вступ до Європейського Союзу.

Читайте також:

Теги: Молдова Румунія євроінтеграція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прем'єр-міністр Румунії Іліє Боложан залишив будівлю парламенту після того, як 281 депутат проголосував за недовіру його Кабмін
Румунія відправила у відставку проєвропейський уряд
5 травня, 16:37
У ЄС можуть відкрити перший переговорний кластер для України найближчими тижнями
Україна впритул підійшла до відкриття переговорів з ЄС
12 травня, 14:39
Володимир Зеленський разом із дружиною прибули на саміт «Бухарестської дев’ятки»
Зеленський та перша леді прибули до Румунії
13 травня, 13:18
Крістіан Мунджіу отримує Золоту пальмову гілку на церемонії закриття Каннів
Канни завершилися: румун – Золота гілка, росіянин – Гран-прі
24 травня, 01:01
Румунія закриває генконсульство РФ в Констанці через атаку дрона
Румунія закриває генконсульство РФ в Констанці через атаку дрона
29 травня, 15:18
Міністр оборони Румунії Раду Міруце
Румунські депутати вимагають відставки міністра оборони після інциденту з російськими дронами
29 травня, 15:28
Іліє Чокан помер у віці 112-років
Помер найстаріший чоловік Європи: якими були секрети його довголіття
30 травня, 10:32
Глава держави повідомив, що Україна може допомогти Румунії у сфері безпеки
Зеленський поговорив з президентом Румунії після атаки російського дрона
29 травня, 19:50
Румунські військові пояснили, що не встигли збити безпілотник через брак часу на реагування
Президент Румунії розповів деталі розслідування атаки російського дрона
29 травня, 21:00

Політика

Президент Словаччини назвав головну перешкоду вступу України до ЄС
Президент Словаччини назвав головну перешкоду вступу України до ЄС
Молдова може зникнути з карти? Уряд назвав умову об'єднання з Румунією
Молдова може зникнути з карти? Уряд назвав умову об'єднання з Румунією
Україні відкривають двері до ЄС? Канцлер Німеччини закликав розпочати переговори
Україні відкривають двері до ЄС? Канцлер Німеччини закликав розпочати переговори
Мадяр готовий приїхати до України: коли може відбутися зустріч із Зеленським
Мадяр готовий приїхати до України: коли може відбутися зустріч із Зеленським
Петер Мадяр знайшов спосіб, як відправити президента Угорщини у відставку
Петер Мадяр знайшов спосіб, як відправити президента Угорщини у відставку
Росія висунула ультиматум Зеленському для закінчення війни до кінця доби
Росія висунула ультиматум Зеленському для закінчення війни до кінця доби

Новини

Бундестаг розкритикував ультраправих за поїздку до Росії
Сьогодні, 13:57
«Росія вичавлює з себе останні сили». Посол Євросоюзу прокоментувала масований удар по Україні
Сьогодні, 11:56
«Він ніякий не диктатор». Лукашенко розсипався в компліментах Кім Чен Ину
Вчора, 14:59
Світова криза чіпів знизила попит на смартфони
Вчора, 13:48
«Ви прийдете наступного понеділка?» У центрі Стокгольма чотири роки поспіль збираються люди на підтримку України
Вчора, 12:58
Люблін зняв прапор України з будівлі ратуші: у чому причина
Вчора, 12:49

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua