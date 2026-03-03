Трамп розкритикував демократів, які не схвалил атаку на Іран

Дональд Трампа назвав демократів неадекватними

Президент Дональд Трамп різко розкритикував лідерів Демократичної партії, які засудили його рішення завдати військових ударів по Ірану, звинувативши їх у протидії операції з політичних причин. Про це пише «Главком».

На переконання президента, критика з боку опонентів зумовлена виключно політичними мотивами, а не турботою про національні інтереси. У соціальній мережі Truth Social Трамп зазначив, що ліві політики займають протилежну йому позицію за будь-яких обставин, і якби він утримався від атак, ті самі люди вимагали б від нього негайних рішучих дій.

Президент не соромився у висловах, назвавши своїх політичних супротивників неадекватними та такими, що втратили орієнтири. При цьому він підкреслив, що попри внутрішній опір, Сполучені Штати наразі перебувають у своїй найкращій формі за всю історію. Трамп впевнений, що країна стала значно могутнішою, а військові заходи лише підсилюють цей статус на світовій арені.

Раніше Трамп дав зрозуміти, що не виключає введення американських сил на територію Ірану, операція проти якого наразі обмежується ударами з повітря.

«Як кожен президент каже, що чобіт на землі не буде» – цього я не кажу. Я кажу, що можливо, нам це не треба, або «якщо б нам це було потрібно», – сказав американський президент.

Нагадаємо, посол США в Організації Об'єднаних Націй Майк Вольц захистив американські військові удари по Ірану під час виступу в Раді Безпеки ООН, назвавши їх законними діями та стверджуючи, що дипломатія не може рухатися вперед без надійного партнера для миру.

Він описав операцію, яку Пентагон назвав «Епічною люттю», як вузько спрямовану на військові цілі, і представив удари як частину ширших зусиль, спрямованих на протидію іранській агресії та запобігання отриманню Тегераном ядерної зброї.