«Його б’є дружина». Трамп висміяв президента Франції

Єгор Голівець
Трамп різко висловився про Макрона
Президент США згадав резонансний інцидент і різко пройшовся по Макрону

Президент США Дональд Трамп публічно висміяв президента Франції Еммануеля Макрона, згадавши інцидент із його дружиною та зробивши різкі заяви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Le Figaro.

Трамп заявив, що французький лідер нібито «зазнає жорстокого поводження з боку дружини» і «досі оговтується після удару в щелепу».

Таким чином президент США натякнув на випадок, який стався у травні 2025 року під час візиту Макрона до В’єтнаму. Зокрема, 26 травня в аеропорту Ханоя зафіксували момент, коли Бріжит Макрон перед виходом із літака вдарила чоловіка по обличчю. 

Пізніше президент Франції заявив, що це був жарт і ситуацію перебільшили. Окрім цього, Трамп згадав про свої контакти з Макроном щодо ситуації на Близькому Сході.

«Еммануель, нам потрібна допомога в Перській затоці, навіть якщо ми знищимо лиходіїв і балістичні ракети. Чи не могли б ви негайно надіслати кілька військових кораблів?», - навів він приклад звернення до французького президента.

Заяви Трампа пролунали на тлі зростання напруженості між США та європейськими союзниками через розбіжності у питаннях безпеки та міжнародної політики.

Нагадаємо, що міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що союзники по НАТО не мають чіткого розуміння, якої саме підтримки від них вимагають Сполучені Штати. За словами Певкура, адміністрація президента США Дональда Трампа надсилає суперечливі сигнали щодо участі союзників у діях на Близькому Сході. Він зазначив, що спочатку Вашингтон закликав НАТО долучитися до операцій, згодом заявив, що союзники не потрібні, а потім висловив позицію, що країни Альянсу мають діяти самостійно.

