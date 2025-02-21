Світовий рейтинг «м'якої сили»: хто у лідерах та на якій сходинці Україна

Позиції Україні у рейтингу Brand Finance Global Soft Power Index змінились у цьому році

Китай витіснив Велику Британію з другого рядка у рейтингу «м'якої сили»

США залишилися найвпливовішою державою у світі, тоді як Китай вперше обігнав Велику Британію і посів друге місце. Про це інформує «Главком» із посиланням на Global Soft Power Index (Світовий рейтинг «м'якої сили», – «Главком»), щорічне дослідження Brand Finance.

США зберегли за собою першу позицію в рейтингу, але репутація країни падає після президентської кампанії, яка посіяла чвари, в той час як перспективи при президенті Дональді Трампі невизначені.

Японія зберегла за собою четверту позицію, Німеччина – п'яту, Франція – шосту, Канада – сьому, Швейцарія – восьму, Італія – дев'яту, ОАЕ – десяту.

Геополітичний вплив конфліктів також очевидний в інших місцях рейтингу.

Україна опустилася на 46 місце у Global Soft Power Index 2025, втративши дві позиції у порівнянні з минулим роком. Загальний показник країни знизився на 1 бал, що пов’язано зі зменшенням рівня міжнародної уваги та підтримки.

«Країни, залучені у військові конфлікти, продовжують занепадати в м’якій силі. Ізраїль опустився до найнижчого 33-го місця в загальному рейтингу. Тим часом Росія залишається на 16-му місці, підкріплюючись підтримкою східних союзників, незважаючи на широке засудження Заходу», – йдеться у дослідженні Brand Finance.

Найбільше покращення продемонстрував Сальвадор, який злетів одразу на 35 рядків у світовому рейтингу – до 82-го місця.

Серед держав, які входили до топ-100 у 2024 році, найбільший прогрес показала Південна Корея, яка додала три позиції – до 12-го місця. Brand Finance пов'язує це, в тому числі, з популярністю музики K-pop, що зростає, а також південнокорейських фільмів і телешоу. Крім того, респонденти вказували на «передові технології та інновації» та «просунуту науку» в країні.

Brand Finance складає рейтинг «м'якої сили» країн (їх вплив на поведінку та переваги держав, компаній, спільнот та громадськості шляхом культурного та інформаційного впливу, а не за рахунок примусу) на основі опитування понад 173 тис. респондентів із понад 100 країн. Він включає всі 193 країни, що входять до ООН. Кожна їх оцінюється за 55 показниками. Global Soft Power Index розраховується вже шостий рік.