Путін боїться? Мерц оцінив імовірність зустрічі Зеленського з російським диктатором

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Путін боїться? Мерц оцінив імовірність зустрічі Зеленського з російським диктатором
Мерц зробив заяву про переговори Зеленського та Путіна
фото: reuters

Мерц: Ми не знаємо, чи наважиться російський президент взяти участь у такому саміті

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що зустріч президента України Володимира Зеленського з Володимиром Путіним повинна відбутися впродовж найближчих двох тижнів, однак висловив сумнів, чи вистачить російському диктатору мужності на такий крок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Ми не знаємо, чи наважиться російський президент взяти участь у такому саміті. Тому потрібні переконання», – сказав Мерц.

Зауважимо, Путін сказав американському лідеру Дональду Трампу, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє AFP з посиланням на джерело, знайоме з перебігом розмови очільників Білого дому та Кремля.

Нагадаємо, у Білому домі відбулась зустріч Трампа та президента Зеленського. Лідери двох країн спочатку спілкуватися в Овальному кабінеті. Політики виголосили вітальні промови та відповідали на питання журналістів. Після цього вони провели вже закриті перемовини.

Згодом президенти США та України провели зустріч з європейськими лідерами. Зокрема, на зустрічі були присутні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Спільного брифінгу за підсумками зустрічі не було, але перед переговорами за зачиненими дверима, політики поспілкувались та озвучили декілька заяв. «Главком» зібрав головні тези учасників зустрічі.

До слова, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Трамп подзвонив Путіну після переговорів з європейськими лідерами та Зеленським. Американський лідер зазначив, що вже розпочалась підготовка для зустрічі Зеленського з Путіним, а після цього пройде тристороння зустріч США, Росії та України.

Помічник російського диктатора Путіна Юрій Ушаков підтвердив, що президент США Дональд Трамп та очільник Кремля Володимир Путін провели телефонну розмову. Він зазначив, що діалог президентів тривав майже 40 хвилин.

