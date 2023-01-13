Головна Світ Політика
search button user button menu button

Держдеп анонсував нові санкції проти Росії, що вдарять по спроможності РФ воювати

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Держдеп анонсував нові санкції проти Росії, що вдарять по спроможності РФ воювати
У США працюють над новим пакетом санкцій проти країни-агресорки
фото з відкритих джерел

Єрмак запропонував у найближчі місяці провести санкційний саміт за участю представників США та інших партнерів України

Найближчими тижнями США оголосить нові санкції роти Росії. Про це повідомив координатор Державного департаменту Сполучених Штатів Америки з питань санкцій, посол Джеймс О’Браєн під час відеоконференції з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

Як повідомляє пресслужба президента, говорячи про посилення санкційного тиску на агресора, Єрмак зробив акцент на необхідності застосування санкцій, напрацьованих Міжнародною робочою групою Єрмака-Макфола, зокрема щодо російських пропагандистів.

Джеймс О’Браєн наголосив, що робоча група в Державному департаменті США, яка налічує близько 30 членів, детально вивчає всі матеріали, передані українським урядом і групою Єрмака-Макфола. За його словами, нині завершується робота за низкою важливих напрямів, і найближчими тижнями очікується оголошення нових санкцій. 

Щодо визначення пріоритетних сфер, у яких насамперед впроваджуватимуться обмеження, то Джеймс О’Браєн зазначив, що орієнтиром буде те, які ці санкції позначаться на спроможності Росії на полі бою та у фінансовому плані. Також важливо, чи скоювала особа злочини проти українських громадян, зокрема дітей, чи була залучена до анексії територій України, чи пропагувала це.

Єрмак запропонував у найближчі місяці провести санкційний саміт за участю представників США та інших партнерів України, на якому проаналізувати ефективність уже запроваджених санкцій та скоординувати кроки з посилення санкційного тиску.

Нагадаємо, 10 січня ЄС пообіцяв нові санкції проти Білорусі та Ірану.

МЗС заявило, що повідомлення ЗМІ про нібито прохання України не включати Білорусь до останніх санкційних пакетів ЄС не відповідає дійсності.

Теги: санкції росія Україна США війна Андрій Єрмак

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Санкції передбачають обмежувальні заходи на п'ять років
Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти компанії Royal Pay Europe
Вчора, 22:13
Путін веде Росію до загибелі
Путін визнав, що санкції його нервують
Вчора, 14:50
фото з відкритих джерел
ЄС обіцяє нові санкції проти Білорусі та Ірану
10 сiчня, 14:38

Політика

Для американських винищувачів з'явиться нова військова база в Японії
Для американських винищувачів з'явиться нова військова база в Японії
Держдеп анонсував нові санкції проти Росії, що вдарять по спроможності РФ воювати
Держдеп анонсував нові санкції проти Росії, що вдарять по спроможності РФ воювати
Держдеп: США намагаються ліквідувати діяльність ПВК «Вагнера»
Держдеп: США намагаються ліквідувати діяльність ПВК «Вагнера»
У Стокгольмі активісти «повісили» опудало Ердогана: Туреччина відреагувала
У Стокгольмі активісти «повісили» опудало Ердогана: Туреччина відреагувала
В Іспанію прибули 225 українців для військової підготовки
В Іспанію прибули 225 українців для військової підготовки
Італія організовує грандіозну конференцію з відновлення України
Італія організовує грандіозну конференцію з відновлення України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
84K
Путін іде ва-банк. Радник Резнікова пояснив, як тепер воюватимуть росіяни
58K
Путін проти Пашиняна. Росія висунула Вірменії нові претензії
16K
Обшуки в колаборанта Сальдо: ДБР знайшло «подарунок» від Путіна (фото)
15K
Соледар – найгарячіша точка. Що відбувається в місті, яке штурмують окупанти (оновлено)
9432
Порошенка виключено з делегації ПАРЄ. Опозиція відреагувала на скандал
8813
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання

Новини

ЗСУ завдали значних втрат окупантам: Генштаб розповів про урожайний день
Сьогодні, 06:54
У російському полоні знайдені понад 20 українців, що вважалися загиблими
Сьогодні, 06:20
Російський друг Таїсії Повалій знову переписав свій бізнес в Україні – ЗМІ
Вчора, 14:27
Порошенка виключено з делегації ПАРЄ. Опозиція відреагувала на скандал
Вчора, 11:52
Українська авіація потужно ударила по позиціях окупантів – Генштаб
Вчора, 06:58
Ситуація в енергосистемі є складною через обстріли і похолодання, – Центр Разумкова
11 сiчня, 18:29

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту