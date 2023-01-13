Держдеп анонсував нові санкції проти Росії, що вдарять по спроможності РФ воювати

У США працюють над новим пакетом санкцій проти країни-агресорки

Єрмак запропонував у найближчі місяці провести санкційний саміт за участю представників США та інших партнерів України

Найближчими тижнями США оголосить нові санкції роти Росії. Про це повідомив координатор Державного департаменту Сполучених Штатів Америки з питань санкцій, посол Джеймс О’Браєн під час відеоконференції з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

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Як повідомляє пресслужба президента, говорячи про посилення санкційного тиску на агресора, Єрмак зробив акцент на необхідності застосування санкцій, напрацьованих Міжнародною робочою групою Єрмака-Макфола, зокрема щодо російських пропагандистів.

Джеймс О’Браєн наголосив, що робоча група в Державному департаменті США, яка налічує близько 30 членів, детально вивчає всі матеріали, передані українським урядом і групою Єрмака-Макфола. За його словами, нині завершується робота за низкою важливих напрямів, і найближчими тижнями очікується оголошення нових санкцій.

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Щодо визначення пріоритетних сфер, у яких насамперед впроваджуватимуться обмеження, то Джеймс О’Браєн зазначив, що орієнтиром буде те, які ці санкції позначаться на спроможності Росії на полі бою та у фінансовому плані. Також важливо, чи скоювала особа злочини проти українських громадян, зокрема дітей, чи була залучена до анексії територій України, чи пропагувала це.

Єрмак запропонував у найближчі місяці провести санкційний саміт за участю представників США та інших партнерів України, на якому проаналізувати ефективність уже запроваджених санкцій та скоординувати кроки з посилення санкційного тиску.

Нагадаємо, 10 січня ЄС пообіцяв нові санкції проти Білорусі та Ірану.

МЗС заявило, що повідомлення ЗМІ про нібито прохання України не включати Білорусь до останніх санкційних пакетів ЄС не відповідає дійсності.