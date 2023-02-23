Держдеп пояснив, чому міжнародна спільнота не може затримати росіян, винних у злочинах проти людяності

Бет Ван Шаак: «Допоки злочинці перебуватимуть в Росії, вони, ймовірно, залишатимуться без покарання»

Світова спільнота не має поліцейських органів з юрисдикцією затримувати росіян, винних у злочинах під час агресії в Україні, якщо вони перебувають на території РФ. Про це заявила під час пресбрифінгу у Вашингтоні посол з особливих доручень США з питань кримінального правосуддя Бет Ван Шаак, передає Укрінформ.

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«Виклик, звісно, полягає в тому, щоби взяти під варту обвинувачених. І допоки певні особи перебуватимуть в Росії, вони, ймовірно, залишатимуться без покарання, оскільки немає міжнародних поліцейських структур, які могли б здійснити ці арешти», – зазначила представниця Держдепартаменту.

Вона пояснила, що зараз справи, пов’язані зі злочинами російських сил в Україні, ведуться в українських судах. Крім того, під'єднався Міжнародний кримінальний суд, а також працює спільна слідча група.

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Нагадаємо, що Держдепартамент США анонсував нові санкції проти Росії, що вдарять по спроможності РФ воювати.