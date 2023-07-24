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Держдеп США анонсував нову військову допомогу Україні

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Держдеп США анонсував нову військову допомогу Україні
США і надалі підтримуватимуть контрнаступ України
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Оголошення про нові постачання зброї від Вашингтона прозвучить найближчими днями

Сполучені Штати незабаром оголосять про надання Україні нового озброєння у межах чергового пакету військової допомоги. Про це повідомив речник Державного департаменту США Меттью Міллер під час брифінгу.

Наразі інших деталей щодо нового озброєння він не надав.

До того ж Міллер не став жодним чином коментувати контрнаступ Збройних сил України, адже, на його думку, це завдання потрібно залишити українським військовим.

«На наш погляд, Україна має все необхідне для проведення цього контрнаступу. Ми поставили їй величезну кількість військової техніки, як і наші союзники та партнери в Європі та в усьому світі. І ми продовжуватимемо це робити, так що ви можете очікувати на нові оголошення про військову допомогу найближчими днями», – анонсував речник Держдепартаменту.

За його словами, Вашингтон разом із іншими союзниками НАТО продовжить «стояти разом твердо», щоб підтримувати контрнаступ України.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна отримає американські винищувачі F-16, проте знадобляться місяці, перш ніж ЗСУ зможуть їх застосувати на полі бою.

Крім того, за даними ЗМІ, Сполучені Штати поки що не поспішають надавати Україні ракети великої дальності Atacms, попри прохання української влади.

Раніше повідомлялося, що США збираються оголосити 25 липня про новий пакет військової допомоги для України на суму 400 мільйонів доларів. 

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Теги: США озброєння допомога ЗСУ

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