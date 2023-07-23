США не поспішають надавати Україні ракети великої дальності – The Washington Post
Сценарій повторювався з іншими американськими системами озброєння, які спочатку не були схвалені, але в підсумку були поставлені в Україну.
Сполучені Штати поки що не поспішають надавати Україні ракети великої дальності Atacms, не зважаючи на прохання української влади. Про це повідомляє видання The Washington Post.
Американські офіційні особи заявляють, що адміністрація президента Джо Байдена наполегливо дотримується своєї позиції та не має наміру надавати Україні ракети дальнього радіусу дії, незважаючи на підвищений тиск з боку американських законодавців і прохання уряду Києва.
На думку видання, розчарування в повільних темпах контрнаступу України призвело до припущень про те, що ракети Atacms також можуть у майбутньому бути схвалені для постачань в Україну, незважаючи на нинішню відмову. Такий сценарій повторювався з іншими американськими системами озброєння, які спочатку не були схвалені, але в підсумку були поставлені в Україну.
Нагадаємо, Конгрес США представив резолюцію з вимогою негайно надати Україні Atacms. Натомість президент США Джо Байден все ще розмірковує над тим, чи передавати Україні далекобійні ракети Atacms. Також повідомлялося, що в адміністрації президента США Джо Байдена тривають негласні дебати щодо можливості передачі Україні далекобійних ракет Atacms.
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