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«Українці зроблені із заліза». Посол США прокоментувала нічні атаки окупантів

glavcom.ua
«Українці зроблені із заліза». Посол США прокоментувала нічні атаки окупантів
Посол США відреагувала на нічну атаку росіян по Україні
фото із відкритих джерел

Сполучені Штати вважають, що 2023 рік для України стане переможним

Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк назвала атаку росіян у новорічну ніч боягузливою і заявила, що Путін досі не зрозумів, що українці зроблені із заліза. Про це у Twitter повідомило диппредставництво США.

США упевнені в перемозі України у 2023 році.

«Неймовірно. Росія боягузливо напала на Україну в перші години нового року. Але, схоже, Путін досі не розуміє, що українці зроблені із заліза. Америка впевнена, що Україна переможе у 2023 році. Слава Україні!» – сказала Брінк.

Як відомо, окупанти влаштували українцям терор на Новий рік – 31 грудня російські терористи ракетами атакували територію України. Противник здійснив пуски понад 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування. 

Також у ніч з 31 грудня 2022 на 1 січня 2023 року російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва «Shahed-131/136».

Додамо, триває триста дванадцята доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 31 ракетний і 12 авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з РСЗВ. Постраждала цивільна інфраструктура Чернігівської, Сумської, Київської, Хмельницької, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Інформація щодо жертв серед цивільного населення уточнюється. 

Теги: війна Україна росія окупанти путін посол українці населення обстріл Бріджит Брінк

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