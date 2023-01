«Українці зроблені із заліза». Посол США прокоментувала нічні атаки окупантів

Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк назвала атаку росіян у новорічну ніч боягузливою і заявила, що Путін досі не зрозумів, що українці зроблені із заліза. Про це у Twitter повідомило диппредставництво США.

США упевнені в перемозі України у 2023 році.

«Неймовірно. Росія боягузливо напала на Україну в перші години нового року. Але, схоже, Путін досі не розуміє, що українці зроблені із заліза. Америка впевнена, що Україна переможе у 2023 році. Слава Україні!» – сказала Брінк.

Beyond belief. Russia coldly and cowardly attacked Ukraine in the early hours of the new year. But Putin still does not seem to understand that Ukrainians are made of iron. America is absolutely confident Ukraine will prevail in 2023. Slava Ukraini!