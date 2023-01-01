«Українці зроблені із заліза». Посол США прокоментувала нічні атаки окупантів

Посол США відреагувала на нічну атаку росіян по Україні

Сполучені Штати вважають, що 2023 рік для України стане переможним

Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк назвала атаку росіян у новорічну ніч боягузливою і заявила, що Путін досі не зрозумів, що українці зроблені із заліза. Про це у Twitter повідомило диппредставництво США.

Будь ласка, читайте текст після реклами

США упевнені в перемозі України у 2023 році.

«Неймовірно. Росія боягузливо напала на Україну в перші години нового року. Але, схоже, Путін досі не розуміє, що українці зроблені із заліза. Америка впевнена, що Україна переможе у 2023 році. Слава Україні!» – сказала Брінк.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Beyond belief. Russia coldly and cowardly attacked Ukraine in the early hours of the new year. But Putin still does not seem to understand that Ukrainians are made of iron. America is absolutely confident Ukraine will prevail in 2023. Slava Ukraini! — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) January 1, 2023

Як відомо, окупанти влаштували українцям терор на Новий рік – 31 грудня російські терористи ракетами атакували територію України. Противник здійснив пуски понад 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування.

Також у ніч з 31 грудня 2022 на 1 січня 2023 року російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва «Shahed-131/136».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Додамо, триває триста дванадцята доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 31 ракетний і 12 авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з РСЗВ. Постраждала цивільна інфраструктура Чернігівської, Сумської, Київської, Хмельницької, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Інформація щодо жертв серед цивільного населення уточнюється.