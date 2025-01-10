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МЗС пояснило причину відтермінування візиту спецпредставника Трампа в Україну

Ірина Міллер
glavcom.ua
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МЗС пояснило причину відтермінування візиту спецпредставника Трампа в Україну
Тихий зазначив, що українські дипломати готуються до візиту Кіта Келлога
скриншот відео

Тихий: Можу сказати, що візит продовжує готуватися, він відбудеться

Візит обраного Дональдом Трампом спецпредставника Кіта Келлога в Україну перенесено з юридичних причин. Він відбудеться вже після інаугурації Трампа. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий на брифінгу.

«Я би надав перевагу, щоб все-таки команда генерала Келлога коментувала терміни візиту. Можу сказати, що візит продовжує готуватися, він відбудеться», – зазначивТихий.

За його словами, жодних політичних причин перенесення візиту немає, йдеться лише про юридичні причини, з яких Келлог приїде в Україну після інавгурації Трампа.

«Американське законодавство містить такий важливий законодавчий акт, який називається Logan Act. Згідно з яким, всі контакти мають відбуватися після вступу на посаду президента. За нашою інформацією – це єдина причина», – пояснив речник.

Тихий зазначив, що українські дипломати готуються до цього візиту.

«Ми вважаємо, що він дуже важливий, і ми дійсно хочемо якнайшвидше після інавгурації розпочати діалог із Келлогом з найбільш важливих питань досягнення справедливого, всеосяжного та сталого миру», – додав речник. 

Нагадаємо, Кіт Келлог, якого обраний президент США Дональд Трамп вирішив призначити спеціальним посланцем щодо України, прагне знайти рішення щодо війни протягом 100 днів від моменту інавгурації 20 січня. Спецпосланець підкреслив, Трамп хоче покласти край війні «якомога швидше».

До слова, Кіт Келлог в інтервʼю Fox News заявив, що «найбільшою помилкою» президента Джо Байдена було те, що він більш ніж два роки не вів переговорів з Путіним. Так, в адміністрації Трампа «планують створити президенту умови», щоб він міг поговорити як з президентом України Володимиром Зеленським, так і з Путіним, зазначив Келлог.

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Теги: США війна Україна відео Кіт Келлог

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