Хто втратить американське фінансування в Україні: список організацій

Українські організації отримують листи щодо необхідності призупинити активності

Офіс USAID в Україні отримав наказ призупинити всі проєкти та видатки на них. Трапилося це після розпорядження Держдепу США щодо зупинки програм допомоги іншим країнам на 90 днів, повідомив «Суспільному» один із працівників USAID у Києві.

Водночас, за його словами, детальними вказівками, як планують реалізовувати директиву та чи будуть виключення, працівники наразі не володіють.

Українські організації отримують листи щодо необхідності призупинити активності, що фінансувались коштом USAID або організацій, залежних від американського фінансування.

USAID в Україні підтримує відбудову шкіл, надання медичних послуг, ремонт критичної енергетичної системи.

На сайті організації можна знайти список програм, які вона наразі реалізує в Україні, а також їхніх виконавців, котрі, власне, і перестануть отримувати кошти.

Підтримка сільського господартства

Програма USAID з аграрного і сільського розвитку – АГРО

Виконавець: «Кемонікс Інтернешнл»

Період реалізації: 15 листопада 2019 року – 13 листопада 2026 року

Проєктна діяльність «АГРО» спрямована на збільшення доходів і продуктивності малих і середніх сільськогосподарських підприємств, створення справедливого та прозорого ринку землі, стимулювання іригаційної реформи та зменшення можливостей для корупції в аграрному секторі. Спеціалісти AGRO допомагають відновити продуктивність українського аграрного сектора після вторгнення Росії, розширюють доступ на ринок для виробників сільськогосподарської продукції та заохочують впровадження важливих регуляторних та правових реформ.

Програма Harvest

Виконавець: «Кемонікс»

Період реалізації: 1 квітня 2024 року – 31 березня 2029 року

Впроваджувана USAID програма Harvest («Урожай») допомагає агровиробникам України підвищувати ефективність, стійкість і конкурентоздатність їхніх виробництв за умов війни, та поряд із цим закладати основу для довготривалого сталого зростання українського агросектору. Вона є одним зі складників унікальної «Ініціативи стійкості сільського господарства в Україні» (AGRI-Україна), яку USAID реалізує для того, щоб зміцнити виробництво й експорт української с/г продукції та сприяти пом'якшенню загальносвітової продовольчої кризи внаслідок незаконного вторгнення Росії в Україну.

Проєкт «Економічна підтримка України»

Виконавець: «ДАІ Глобал»

Період реалізації проєкту: 27 серпня 2018 року – 26 серпня 2026 року

У рамках цього проєкту USAID підтримує Україну в розбудові стійкої, інклюзивної та рентабельної економіки шляхом посилення експортної логістики та інфраструктури державного та приватного секторів з метою збільшення загального експорту сільськогосподарської продукції країни. З цією метою проєкт залучає інвестиції державного та приватного секторів для збільшення потужностей України з транспортування зерна і модернізує пункти пропуску на кордоні України, щоб зменшити експортні витрати та підвищити ефективність експорту.

Програма портфельних гарантій з банком «Львів»

Виконавець: Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC)

Період реалізації: вересень 2019 року – вересень 2029 року

Програма портфельних гарантій має на меті розширити програму сільськогосподарського кредитування банку «Львів» шляхом надання кредитів у національній та іноземній валюті українським мікро-, малим та середнім сільськогосподарським підприємствам з метою підвищення їх конкурентоспроможності.

Підтримка приватного сектора

Проєкт «Інвестиції для стійкості бізнесу»

Виконавець: «ДАІ Глобал»

Період реалізації: 13 липня 2022 року – 13 липня 2027 року

Проєкт USAID «Інвестиції для стійкості бізнесу» (IBR) спрямований на перетворення економіки України на відкритий, прозорий, конкурентний ринок, який відповідає європейським стандартам та інтегрований у міжнародні фінансові системи. Проєктні заходи спрямовані на зміцнення стійкості приватного сектора та його експортного потенціалу, збільшення обсягів фінансування для бізнесу та підтримку системних законодавчих та регуляторних змін.

Програма «Конкурентоспроможна економіка України»

Виконавець: «Кемонікс Інтернешнл»

Період реалізації: 16 жовтня 2018 року – 15 жовтня 2025 року

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка» (CEP) сприяє розвитку потужної, різноманітної та відкритої української економіки, підтримуючи українські малі та середні підприємства, щоб вони стали більш конкурентоспроможними на внутрішньому та міжнародному ринках. CEP досягає цього шляхом зміцнення сприятливого середовища для бізнесу, підтримки нових та інноваційних галузей промисловості та фірм, розширення доступу до фінансування та інвестицій, а також шляхом сприяння експорту та торгівлі.

Підзвітність приватного сектора та управління активами

Проєкт з реформування державних підприємств (SOERA)

Виконавець: «Делойт»

Період реалізації проєкту: 26 квітня 2021 року – 25 квітня 2028 року

Програма USAID з реформування державних підприємств (SOERA) спрямована на покращення управління державним сектором та управління майном у державній власності. Проєктні заходи включають планування та важливе реформування державних підприємств України (ДП), покращення управління державними та муніципальними активами, підтримання економіки воєнного часу та забезпечення швидкої та прозорої повоєнної відбудови. SOERA спрямовує свої зусилля на зміцнення ділових операцій у державному секторі та забезпечення прозорості, покращення управління та нагляду, подальшу приватизацію вибраних державних підприємств та розробку моделі стратегічного управління державними підприємствами, які залишаються у державній власності. Крім того, проєктна діяльність сприяє Уряду України підтримувати критичну інфраструктуру та надавати основні послуги, а також забезпечувати належне використання коштів прямої бюджетної підтримки, наданих США.

Проєкт «Аудит прямої бюджетної підтримки»

Виконавець: ПрАТ «КПМГ АУДИТ» (KPMG)

Період реалізації: 12 вересня 2023 року – 11 вересня 2028 року

Сполучені Штати, діючи через USAID, надали Україні пряму бюджетну підтримку (DBS) у розмірі 22,9 мільярда доларів США, щоб допомогти Уряду України задовольнити вкрай важливі потреби громадян і забезпечити безперервність функціонування країни, попри жорстоке вторгнення Росії. У рамках цього проєкту проводитимуться перевірки фінансових звітів, процесів внутрішнього контролю та документації, процедур відповідності з тим, щоб забезпечити належне використання цих коштів.

Зауважимо, державний секретар США Марко Рубіо видав розпорядження, що заморожує на 90 днів виплати за більшістю наявних грантів на іноземну допомогу та призупиняє виділення нових грантів. Зазначається, що розпорядження, видане всім дипломатичним і консульським установам, вимагає від співробітників департаменту видати «накази про припинення роботи» майже по всіх «існуючих грантах іноземної допомоги».

Президент Володимир Зеленський на пресконференції наголосив, що військова допомога Україні від США не буде призупинена.

«Я знаю, що є якісь обмеження, треба детально дивитися. Обмеження на 90 днів гуманітарних програм. Я знаю, є велика кількість інституцій у світі, які підтримувались раніше урядом США. Я не знаю про це, я не бачу цих грошей. Я можу сказати тільки те, що може недоотримати Україна, те, чим займаюсь я. Я сфокусований на військовій допомозі, вона не зупинена, слава богу», – заявив Зеленський.