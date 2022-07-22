Дипломат нагадав сербам, які люблять Росію, їхню новітню історію

Посол Толкач порівняв роботу українських та російських миротворців у Косово

У Сербії вважають, що Росія разом з Китаєм, будучи постійними членами Радбезу ООН, захищає Сербію, але забувають при цьому, що Україна впродовж багатьох років дотримувалася того ж самого курсу та не визнавала незалежності Косово. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Сербія Володимир Толкач. «Більшість людей в Сербії відверто співчувають Україні, але це співчуття має певний відтінок. Вони кажуть, що добре розуміють Україну, оскільки перебували в такій ситуації в 1999 році (війна у Косово – «Главком»). Водночас у Сербії часто асоціюють тих, хто послідовно захищав сербську незалежність лише із Росією, тому її й підтримують», – упевнений дипломат.

За словами Володимира Толкача, серби добре знають, як російські миротворці пройшли маршем з Боснії та Герцеговини до Приштини й там захопили аеропорт, заблокувавши його. Причому, виявилося, що це марна дія, яка закінчилася через півтора року, після чого росіяни вже без знамен й демонстрацій вийшли звідти й повернулися потихеньку додому.

«Водночас український контингент починаючи з 1999 року понад 20 років стояв там і захищав мир в Сербії без зайвого галасу, без знамен, без гучних маршів через пів Сербії. Наші миротворці знаходилися до цього часу в Косово, підтримуючи мир. Сьогодні ми вимушені виводити контингент, оскільки у нас самих війна. Але я веду до чого. Ось вам два підходи: гучно зайти й тихенько, позичаючи в сірка очі, вийти, і другий – понад 20 років послідовно без демонстрацій і розвернутих знамен просто захищати мир», – сказав посол.

12 червня 1999 загін російських повітрянодесантних сил на кількох бронетранспортерах висунувся з міста Уґлєвика в Боснії та Герцеґовині в бік Приштини. Російським військовим було поставлено завдання в найкоротші терміни подолати понад 600 кілометрів і захопити аеродром «Слатіна» до приходу сил НАТО. У цей час в Гельсінкі тривали переговори між Росією та НАТО, поки російські та натівські війська у районі аеропорту «Слатіна» не поступалися один одному. У результаті російські війська були розміщені в Косово в зонах відповідальності інших миротворчих місій, хоча російська сторона й наполягала на відділенні окремої, підконтрольної їм, зони із сербським населенням. Російський контингент був повністю виведений із Косово у 2003 році.

Нагадаємо, раніше посол України в Сербії Володимир Толкач закликав Белград приєднатися до санкцій ЄС проти Росії. Дипломат зазначив, що Україна бореться проти російського агресора, захищаючи не тільки себе, але й демократичні цінності та свободу, а також майбутнє Європи. Посол зауважив, що Сербія обрала європейський шлях, а значить, Україна захищає і майбутнє Сербії.

Також Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія відмовилися пропускати літак із Сергієм Лавровим напередодні його візиту до Сербії. У зв'язку з інцидентом запланований на 6-7 червня візит міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до Сербії був скасований.

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