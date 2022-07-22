  1. Головна
  2. Світ
  3. Політика
  4. Дипломат нагадав сербам, які люблять Росію, їхню новітню історію
рус
    Політика

    Дипломат нагадав сербам, які люблять Росію, їхню новітню історію

    Російські миротворці пройшли маршем з Боснії та Герцеговини до Приштини й там захопили аеропорт, заблокувавши його - Дипломат нагадав сербам, які люблять Росію, їхню новітню історію
    Російські миротворці пройшли маршем з Боснії та Герцеговини до Приштини й там захопили аеропорт, заблокувавши його
    фото з відкритих джерел

    Посол Толкач порівняв роботу українських та російських миротворців у Косово

    У Сербії вважають, що Росія разом з Китаєм, будучи постійними членами Радбезу ООН, захищає Сербію, але забувають при цьому, що Україна впродовж багатьох років дотримувалася того ж самого курсу та не визнавала незалежності Косово. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Сербія Володимир Толкач. «Більшість людей в Сербії відверто співчувають Україні, але це співчуття має певний відтінок. Вони кажуть, що добре розуміють Україну, оскільки перебували в такій ситуації в 1999 році (війна у Косово – «Главком»). Водночас у Сербії часто асоціюють тих, хто послідовно захищав сербську незалежність лише із Росією, тому її й підтримують», – упевнений дипломат.

    За словами Володимира Толкача, серби добре знають, як російські миротворці пройшли маршем з Боснії та Герцеговини до Приштини й там захопили аеропорт, заблокувавши його. Причому, виявилося, що це марна дія, яка закінчилася через півтора року, після чого росіяни вже без знамен й демонстрацій вийшли звідти й повернулися потихеньку додому.

    «Водночас український контингент починаючи з 1999 року понад 20 років стояв там і захищав мир в Сербії без зайвого галасу, без знамен, без гучних маршів через пів Сербії. Наші миротворці знаходилися до цього часу в Косово, підтримуючи мир. Сьогодні ми вимушені виводити контингент, оскільки у нас самих війна. Але я веду до чого. Ось вам два підходи: гучно зайти й тихенько, позичаючи в сірка очі, вийти, і другий – понад 20 років послідовно без демонстрацій і розвернутих знамен просто захищати мир», – сказав посол.

    12 червня 1999 загін російських повітрянодесантних сил на кількох бронетранспортерах висунувся з міста Уґлєвика в Боснії та Герцеґовині в бік Приштини. Російським військовим було поставлено завдання в найкоротші терміни подолати понад 600 кілометрів і захопити аеродром «Слатіна» до приходу сил НАТО. У цей час в Гельсінкі тривали переговори між Росією та НАТО, поки російські та натівські війська у районі аеропорту «Слатіна» не поступалися один одному. У результаті російські війська були розміщені в Косово в зонах відповідальності інших миротворчих місій, хоча російська сторона й наполягала на відділенні окремої, підконтрольної їм, зони із сербським населенням. Російський контингент був повністю виведений із Косово у 2003 році.

    Нагадаємо, раніше посол України в Сербії Володимир Толкач закликав Белград приєднатися до санкцій ЄС проти Росії. Дипломат зазначив, що Україна бореться проти російського агресора, захищаючи не тільки себе, але й демократичні цінності та свободу, а також майбутнє Європи. Посол зауважив, що Сербія обрала європейський шлях, а значить, Україна захищає і майбутнє Сербії.

    Також Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія відмовилися пропускати літак із Сергієм Лавровим напередодні його візиту до Сербії. У зв'язку з інцидентом запланований на 6-7 червня візит міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до Сербії був скасований.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти НАТО ООН війна незалежність літак Сербія посол Косово Болгарія аеропорт скандал Україна Північна Македонія миротворці окупація час #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Дипломат нагадав сербам, які люблять Росію, їхню новітню історію