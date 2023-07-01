Таємний візит директора ЦРУ до Києва й указ щодо корупції в судах: головне за ніч

Українське керівництво представило главі ЦРУ амбітний план щодо деокупації територій

ЗМІ дізналися, що директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс таємно відвідав Київ на початку червня. Українська влада розповіла йому, як відбуватиметься деокупація заховлений Росією територій та коли почнуться переговори з Москвою. Крім того, президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким за корупцію в судах відтепер позбавлятимуть волі на 10-15 років із конфіскацією майна. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) оцінили, наскільки ймовірним є теракт окупантів на Запорізькій атомній електростанції. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 1 липня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Директор ЦРУ таємно відвідав Київ

На початку червня директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс таємно відвідав Київ. Під час цього візиту українська влада розкрила йому стратегію повернення окупованих Росією територій і початку переговорів про припинення вогню з Москвою до кінця року. Про це пише The Washington Post із посиланням на джерела.

Як повідомляється, у приватних розмовах українське військове керівництво передало Бернсу та іншим «бичачу» впевненість у тому, що їхня мета – відвоювати значну частину територій до осені; перемістити артилерію та ракетні системи до кордону з контрольованим Росією Кримом; просунутися далі на схід України, а після цього розпочати переговори з Москвою вперше, відколи мирні перемовини зірвалися в березні минулого року.

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Зеленський підписав закон про покарання за корупцію в судах

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національнох безпеки і оборони «Про прискорення судової реформи та подолання проявів корупції у системі правосуддя». Відтепер за корупцію в судах позбавлятимуть волі на 10-15 років із конфіскацією майна. Відповідний указ розміщений на сайті Офісу президента.

«Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 червня 2023 року «Про прискорення судової реформи та подолання проявів корупції у системі правосуддя», – ідеться в документі.

ISW оцінив імовірність теракту на ЗАЕС

Окупанти навряд чи спричинять навмисну ​​аварію на ЗАЕС. Росія, ймовірно, продовжує використовувати погрози щодо теракту на станції, щоб стримати контрнаступ України та підтримку Заходу напередодні саміту НАТО. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За оцінками аналітиків, російські сили не зможуть контролювати наслідки теракту на ЗАЕС і що він може ще більше погіршити здатність Росії зміцнити окупацію півдня України, залишивши території непридатними для проживання та управління.

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Однак варто бути готовими до того, що окупанти все-таки можуть спричинити низку техногенних інцидентів на ЗАЕС.

«Росіяни можуть скинути опромінену воду із ЗАЕС у Каховське водосховище, щоб завадити потенційному українському переходу через нині здебільшого осушене водосховище. Російські війська також можуть спробувати створити радіологічний шлейф, щоб охопити більшу територію півдня України, хоча реактори сконструйовані таким чином, що зробити це важко», – вважають фахівці.

Зеленський анонсував результати на фронті перед липневим самітом НАТО

Україна планує показати певні результати на фронті перед липневим самітом НАТО у Вільнюсі. Однак останніми місяцями контрнаступ Збройних сил дещо сповільнився через низку факторів. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю іспанським ЗМІ, передає RTVE.

«До саміту ми хочемо показати результати, але кожен кілометр коштує життя», – наголосив український лідер.

За його словами, наступальним діям перешкоджають тривалі зливи, а також те, що артилерія від партнерів надійшла пізно.

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«Укрпошта» підвищила тарифи на посилки

Національний поштовий оператор «Укрпошта» підвищує тарифи на пересилання по Україні та за її межами. Нововведення стосується тарифів «Стандарт», «Експрес» та «Документи».

Тариф «Експрес» подорожчає на 10 грн – для пересилки в межах однієї області та на вісім грн – в межах країни.

Крім того, відсьогодні вартість відправки посилок за тарифом «Стандарт» збільшиться на сім грн по Україні, і на 10 грн – у межах області. Вартість послуги «Документи», а також кур'єрського паркану або доставки зросте на п’ять грн.