До парламенту Сербії надійшов законопроєкт про «іноагентів»

У разі невиконання цієї вимоги пропонується накладати штрафи або взагалі забороняти діяльність таких організацій

Законопроєкт про «іноагентів» подали депутати від партії «Соціалістичний рух», засновником якої є проросійський віцепрезидент Александар Вулін

До парламенту Сербії подали законопроєкт про «агентів іноземного впливу», який спочатку з'явився в Росії, а потім призвів до торішніх протестів у Грузії. Про це повідомляє Radio Slobodna Evropa.

Зазначається, що депутати від партії «Соціалістичний рух», засновником якої є проросійський віцепрезидент Александар Вулін, подали законопроєкт, що передбачає обов’язкову реєстрацію організацій з іноземним фінансуванням у міністерстві юстиції.

У разі невиконання цієї вимоги пропонується накладати штрафи або взагалі забороняти діяльність таких організацій. Сума штрафів варіюється від 5 тис. динарів (приблизно 42 євро) до 2 млн динарів (близько €17 тис.).

За словами Вуліна, запропонований законопроєкт відповідає практиці США, де, як він стверджує, фінансування неурядових організацій з іноземних джерел заборонено.

Ймовірно, він мав на увазі закон США про реєстрацію іноземних агентів (FARA) 1938 року. Водночас журналісти пояснюють, що він був ухвалений зовсім з іншою метою: придушення нацистської, а згодом комуністичної пропаганди.

Зараз закон спрямований на протидію відмиванню грошей, корупції, тероризму та уникненню санкцій. Однак, варто зазначити, що FARA не забороняє лобіювання іноземних інтересів і не накладає обмежень на фінансування організацій з-за кордону.

Варто нагадати, що у серпні в Грузії офіційно набрав чинності закон про «іноагентів» – його підписав спікер парламенту країни, обійшовши в такий спосіб вето президентки Саломе Зурабішвілі.

Ухвалення цього закону викликало обурення суспільства: у країні почалися багатолюдні акції проти цього документа. Критики законопроєкту вважають його аналогом російського, яким кремль придушує свободу слова у своїй країні. Після ухвалення закону Євросоюз припинив частину допомоги Грузії, а США відклали військові навчання на невизначений термін.

До слова, у Тбілісі шостий день поспіль відбувається багатотисячний мітинг проти влади. Спецназ знову почав розганяти протестувальників. Тисячі людей знову зібралися перед будівлею парламенту Грузії на протест проти «Грузинської мрії». Спецназівці розганяють учасників акції, застосовуючи водомети та сльозогінний газ. Протести почалися після того, як прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року.