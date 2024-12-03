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Спецназ розганяє протести у Тбілісі, мітингувальники застосували нову зброю (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Спецназ розганяє протести у Тбілісі, мітингувальники застосували нову зброю (відео)
Услід за «феєрверкометами» учасники акції використовують базуки з феєрверками
скриншот відео

Деякі люди прийшли на акцію з відрами та поливали спецназівців водою

У Тбілісі шостий день поспіль відбувається багатотисячний мітинг проти влади. Спецназ знову почав розганяти протестувальників. Про це повідомляє «Эхо Кавказа».

Тисячі людей знову зібралися перед будівлею парламенту Грузії на протест проти «Грузинської мрії». Спецназівці розганяють учасників акції, застосовуючи водомети та сльозогінний газ. Крім того, в мережі поширили відео, де силовики б'ють беззбройного хлопця.

Водночас протестувальники знову обстрілюють феєрверками будівлю парламенту. Услід за «феєрверкометами» учасники акції використовують базуки з феєрверками.

Деякі люди прийшли на акцію з відрами та поливали водою спецназ, який використовував проти них пожежні шланги.

Нагадаємо, ввечері 28 листопада у столиці Грузії, Тбілісі, громадяни вийшли на масовий протест проти дій уряду. Разом із протестувальниками була також і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка виступила з екстреною заявою. Протягом ночі силовики намагалися розігнати мітингувальників, застосовуючи водомети. 

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

Вищі навчальні заклади Грузії призупинили роботу на знак протесту проти рішення уряду щодо заморожування вступу країни до Євросоюзу до 2028 року. До слова, посол Грузії в Болгарії Отар Бердзенішвілі залишає свою посаду на знак протесту через зрив грузинською владою євроінтеграції країни.

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Теги: вибори зброя Грузія протест

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