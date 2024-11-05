Масові протести у Сербії: владі висунуто ультиматум

Опозиція, активісти та правозахисні групи звинувачують у корупції владу та вимагають відставки

Декілька тисяч активістів зібралися сьогодні, 5 листопада, у сербському місті Новий Сад на акцію протесту у зв’язку з обрушенням на залізничному вокзалі. Також протести проходять і в столиці – Белграді. Про це повідомляє Danas.

Як зазначається, інцидент стався у місті Новий Сад, що знаходиться приблизно за 70 км на північний захід від Белграда. Там раптово обвалилась покрівля біля входу на станцію, внаслідок чого загинули 14 людей і троє отримали тяжкі поранення.

Поліція застосовує проти присутніх сльозогінний газ. Протестувальники закидали будівлю мерії камінням та банками з фарбою, розбили кілька вікон фото: Aleksandar Latas

Близько 10 тис. протестувальників зібралися перед мерією Нового Саду. Натовп вимагає відставки мера міста Мілана Джуріча та прем'єр-міністра Сербії Мілоша Вучевича, а також президента країни Олександра Вучича, звинувачуючи всіх у корупції. На виконання їхніх вимог владі дали 48 годин.

На виконання вимог протестувальників владі дали 48 годин фото: N1

Протестувальники з плакатами «Кров на ваших руках», «Корупція вбиває», скандуючи «Арештуйте Вучича» пройшли ходою.

До кінця тижня в Белграді пройде акція протесту з тими ж вимогами, за якими стояла вся опозиція фото: Aleksandar Latas

У свою чергу Вучич та його союзники заперечують подібні звинувачення. Зокрема, прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевич заявив у неділю, що влада розслідує винуватців катастрофи.

«Прокуратора та поліція працюють над встановленням кримінальної відповідальності... уникнути політичної відповідальності неможливо», – сказав він.

Поліція застосовує проти присутніх сльозогінний газ. Протестувальники закидали будівлю мерії камінням та банками з фарбою, розбили кілька вікон.

Нагадаємо, у Сербії в місті Нові Сад стався обвал частини зовнішнього даху на залізничному вокзалі. Щонайменше вісім людей загинуло, повідомив телеканал Nova у п’ятницю, 1 листопада. На місце трагедії прибув міністр внутрішніх справ Івіца Дачича. За його словами, двоє людей дістали поранення, ще двох намагаються дістати з-під завалів.

Відомо, що залізничний вокзал у Нові Саді відкрився в липні 2024 року після реконструкції, яку здійснював китайський підрядник. При цьому у деяких частинах вокзалу на момент обвалу ще тривали будівельні роботи.