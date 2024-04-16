Зеленський різко відреагував на ідею розділити допомогу від США

Зеленський зауважив, що якщо Україна програє у війні, Росія піде війною на країни НАТО, що призведе до загибелі вже американських солдатів

Володимир Зеленський: «Ну, якщо Конгрес буде ділити цю допомогу після всього, що сталося, буде ділити на ізраїльську та українську, то це означає, що це питання виборів у США»

Якщо Сполучені Штати Америки (США) ухвалять рішення про фінансову допомогу лише Ізраїлю, без коштів для України, це буде ганьбою для світу й демократії. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час інтерв'ю PBS NewsHour.

Глава держави засудив плани спікера Палати представників Майка Джонсона винести на голосування окремий законопроєкт про фінансування допомоги лише Ізраїлю. Він зауважив, що відповідний крок є проявом чистої політики та стане ганьбою для світу й демократії.

«Ну, якщо Конгрес буде ділити цю допомогу після всього, що сталося, буде ділити на ізраїльську та українську, то це означає, що це питання виборів у Сполучених Штатах», – пояснив він.

Зеленський зауважив, що якщо Україна програє у війні, Росія піде війною на країни НАТО, що призведе до загибелі вже американських солдатів, яким доведеться захищати свої землі.

«Люди в Конгресі повинні двічі подумати, перш ніж просувати ці політичні питання щодо підтримки України, і проголосувати за підтримку всіх країн, чиї життя залежать від цього», – додав Зеленський.

Також Зеленський заявив, що без допомоги США Україна не має шансів перемогти у війні.

Нагадаємо, Спікер Палати представників Майк Джонсон показав чотири окремі законопроєкти щодо фінансування допомоги США для України, Ізраїлю, Тайваню та інших пріоритетів національної безпеки. Кевін Херн від республіканців зауважив, що поточний план не містить жодних положень про кордон з Мексикою. Видання пише, що це може викликати критику з боку жорстких консерваторів, які стверджують, що будь-яка допомога Україні має поєднуватися із законодавством для вирішення ситуація на південному кордоні.

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон повідомив, що Конгресмени повернулися до обговорення варіантів майбутнього пакету допомоги для України після великодньої перерви.