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Потяг на водневому паливі встановив рекорд

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Потяг на водневому паливі встановив рекорд
Потяг FLIRT H 2 може перевозити 108 пасажирів із максимальною швидкістю 130 км/год
фото із відкритих джерел

Потяг встановив новий світовий рекорд Гіннеса, проїхавши без зупинок 2803 км за 46 годин

Поїзд на водневому паливі, збудований швейцарською компанією Stadler, встановив новий світовий рекорд Гіннеса, проїхавши без зупинок 2803 км за 46 годин. Цей результат досягнуто з використанням керованого інженерами компанії двовагонного пасажирського складу з водневим двигуном на спеціальному випробувальному полігоні в штаті Колорадо. Про це пише видання Interesting Engineering.

Електропоїзди відмінно зарекомендували себе протягом більш як півстоліття, але й вони не позбавлені недоліків. Зокрема, вони потребують додаткової інфраструктури у вигляді повітряних ліній електропередач. До того ж електроенергія може вироблятися методами, що забруднюють природу, наприклад спалюванням вугілля або природного газу, що суперечить задачі декарбонізації транспорту. Саме тут можуть допомогти поїзди водневим паливом.

Потяг на водневому паливі, збудований компанією Stadler, називається FLIRT H 2. Він складається із двох пасажирських вагонів із силовим агрегатом посередині. Водень перетворюється на електрику за допомогою паливних елементів. Система використовує проміжний акумулятор, що дозволяє рекуперувати енергію при гальмуванні поїзда, тим самим підвищуючи загальний коефіцієнт корисної дії.

Рекорд було встановлено увечері 20 березня у присутності представників GWR. Інженери Stadler керували поїздом позмінно всю ніч і наступного дня. За 46 годин безперервного руху поїзд на одній заправці подолав 2803 км. Ця відстань у шість разів перевищує заявлену автономність FLIRT H 2 у 460 км.

Навряд чи подібний результат вдасться повторити у реальних сценаріях експлуатації, оскільки під час рекордного заїзду поїзд поступово рухався дільницею без ухилів. Тим не менш, це стало вдалою демонстрацією застосування водневого палива як потенційного джерела енергії для залізничного транспорту.

FLIRT H 2 може перевозити 108 пасажирів із максимальною швидкістю 130 км/год та розрахований на роботу протягом повного дня без дозаправки. Поїзд може експлуатуватися за високої температури навколишнього середовища до 49 °C. Спочатку водневий склад створювався на замовлення транспортного управління округу Сан-Бернардіно. У 2023 році транспортне управління штату Каліфорнія замовило чотири поїзди FLIRT H 2 у чотиривагонному компонуванні.

«Компанія Stadler постійно приділяє увагу майбутньому залізничного транспорту з альтернативними системами приводу, розробляючи інноваційні технології», – заявив генеральний директор Stadler Мартін Ріттер.  «Використовуючи водень як екологічно чисте джерело енергії, ми вносимо активний внесок у захист навколишнього середовища та формуємо стійкі подорожі майбутнього з нульовим рівнем викидів», додав він.

До слова, «Укрзалізниця» оголосила про початок весняно-літнього сезону туристичних ретро-поїздок на Гайворонській вузькоколійці, що на Кіровоградщині. Дістатись на вузькоколійний ретро-маршрут можна буде спеціальним трансфером «звичайною» залізницею, повідомляє «Укрзалізниця».«Для зручного трансферу призначаємо курсування безпересадкових причіпних вагонів сполученням Київ-Гайворон-Київ та Львів-Гайворон-Львів», – повідомляє державний залізничний перевізник.

Вузькоколійну залізницю шириною 750 мм будували у ХІХ ст. власники цукрових заводів для перевезення робітників та вантажів.

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Теги: США електроенергія потяг технології рекорд перевезення водень

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