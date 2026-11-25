Росія фактично проводить приховану загальну мобілізацію, хоча офіційно не оголошує про новий масштабний призов. Кремль використовує систему рекрутингових квот і фінансового стимулювання, щоб поповнювати армію на тлі значних втрат у війні проти України. Про це повідомляє The Telegraph, пише «Главком».

«За моєю оцінкою – і оцінкою моїх контактів у британських військових і розвідувальних колах – загальна мобілізація Путіна насправді триває. Він просто її маскує», – зазначає виданню колишній полковник британської армії Геміш де Бреттон-Гордон.

За оцінками розвідки Міністерства оборони Великої Британії, російська армія щомісяця втрачає від 30 тис. до 40 тис. військових. Водночас новий аналіз, оприлюднений 23 листопада, свідчить, що кількість загиблих російських військовослужбовців могла перевищити 700 тис. За даними дослідження, до цієї цифри включено не лише зареєстровані смерті, а й військових, які зникли безвісти та, ймовірно, загинули. Якщо враховувати також тяжкопоранених, які вже не зможуть повернутися на фронт, загальні втрати можуть перевищувати 2 млн осіб.

Видання звертає увагу на те, що система військового обліку на російських підприємствах поступово перетворилася на механізм рекрутингових квот. Регіони мають залучати визначену кількість людей до армії, а потенційних контрактників заохочують великими виплатами.

Як приклад журналісти наводять Ханти-Мансійський автономний округ, де за підписання військового контракту пропонують 4,1 млн рублів. Такий підхід дає змогу російській владі поповнювати війська без оголошення нової хвилі мобілізації.

Водночас втрати розподіляються нерівномірно. За словами журналістів, непропорційно велика частка загиблих припадає на невеликі міста та сільські громади. Натомість Москва і Санкт-Петербург залишаються відносно захищеними від мобілізаційного тиску. Це він пов'язує з негласним суспільним договором Кремля з привілейованими верствами населення.

Окремо наголошується на впливі українських ударів по стратегічних об'єктах у глибокому тилу Росії. Йдеться про нафтопереробні заводи, військові аеродроми, стратегічну авіацію та морські цілі.

За оцінкою видання, Чорноморський флот РФ суттєво ослаблений і був змушений перемістити частину сил із Севастополя до Новоросійська. Порушення логістики через Керченський міст і прилеглу залізничну інфраструктуру також ускладнює постачання російських військ на окуповані території.

Варто нагадати, що у боях за Покровськ Донецької області російська армія втратила понад 100 тис. військовослужбовців убитими. Втрати окупантів перевищили кількість загиблих радянських солдатів під час штурму Берліна у квітні-травні 1945 року.