Москва використовує країну для перекидання військових, озброєння та підтримки операцій у країнах Африки

Росія розбудовує військову інфраструктуру в Лівії, перетворюючи країну на важливий логістичний вузол для своїх операцій у Північній та Західній Африці. На супутникових знімках зафіксовано будівництво нових ангарів, казарм, допоміжних споруд і модернізацію злітно-посадкових смуг на шести авіабазах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дослідження американського проєкту Tearline, створеного за участю Національного агентства геопросторової розвідки США.

Росія розбудовує військову інфраструктуру на шести авіабазах

Дослідники проаналізували супутникові знімки та відкриті джерела, щоб встановити масштаби російської присутності на лівійських військових об'єктах. Вони виявили зміни на шести авіабазах після прибуття до країни російського Африканського корпусу у квітні 2024 року. Це підконтрольне російській державі військове формування, яке перебрало значну частину функцій та особового складу ПВК «Вагнер» в Африці.

До переліку об'єктів увійшли:

Аль-Хадім – на північному сході країни, приблизно за 100 км від Бенгазі;

Аль-Джуфра – у центральній частині Лівії;

Таманхінт – поблизу міста Сабха на півдні;

Матен-ас-Сарра – на південному сході, неподалік кордонів із Чадом і Суданом;

Аль-Кардабія – поблизу міста Сирт;

Брак-аш-Шаті – на південному заході країни.

Важливо, що йдеться про лівійські військові аеродроми, а не про шість офіційно переданих Росії баз. Москва отримала доступ до їхньої інфраструктури та розширює можливості використання цих об'єктів у співпраці із силами лівійського генерала Халіфи Хафтара.

Супутникові знімки авіабази Аль-Хадім. Дослідники зафіксували будівництво нових ангарів, підготовку території для подальшого розширення та спорудження об'єктів, які можуть використовуватися для розміщення військових. Знімки датовані 11 квітня 2026 року фото: Tearline / Vantor

На думку авторів дослідження, будівництво та модернізація об'єктів сприяють закріпленню російського військового угруповання в Північній Африці й регіоні Сахелю. Лівійська інфраструктура дає Москві змогу підтримувати перекидання особового складу, техніки та вантажів до інших африканських країн.

На авіабазі Аль-Джуфра супутникові знімки демонструють відновлення ангарів, будівельні матеріали та появу додаткових споруд поблизу місць стоянки літаків. Дослідники також зафіксували роботи з відновлення пошкодженої будівлі фото: Tearline / Vantor

Яку військову техніку Росія розміщує в Лівії

Російська присутність не обмежується будівельними роботами. За даними аналітичного дослідження південнокорейського Інституту Східної Азії (East Asia Institute), Москва розгортає на лівійських об'єктах системи протиповітряної оборони, винищувачі МіГ-29 та безпілотники. Їх обслуговують російські військові, зокрема представники Африканського корпусу.

Автори дослідження пов'язують посилення російської присутності з погіршенням позицій Москви в Сирії після повалення режиму Башара Асада у грудні 2024 року. Раніше російські військові використовували сирійські бази «Хмеймім» і Тартус для підтримки операцій на Близькому Сході та в Африці. Лівія стала одним із напрямків, де Кремль намагається закріпити альтернативні логістичні можливості.

Особливе значення має авіабаза Матен-ас-Сарра поблизу кордонів із Чадом і Суданом. За інформацією Tearline, російські літаки використовують її як пункт дозаправлення перед польотами до Західної Африки та Сахелю. На супутникових знімках дослідники виявили п'ять нових ангарів, а також десятки споруд, які можуть використовуватися для розміщення персоналу та забезпечення роботи авіабази.

мапа: Marco Fattorini/X

Хафтар допомагає Москві закріпитися в Лівії

Російська військова присутність у Лівії розвивається за підтримки сил Халіфи Хафтара, який контролює значну частину східних і південних територій країни. Москва співпрацює з ним щонайменше з часів громадянської війни в Лівії. Спочатку важливу роль у цьому відігравала ПВК «Вагнер», згодом її структури поступово інтегрували до Африканського корпусу.

У травні 2025 року син генерала Халіфа Хафтара Халед підписав у Москві угоду про військове та безпекове співробітництво з російською стороною. Документ передбачав розширення стратегічного партнерства між сторонами.

За оцінкою американських дослідників, Лівія перетворюється на опорний пункт для російських операцій не лише в Північній Африці, а й у країнах Сахелю. Москва отримує можливість використовувати місцеві аеродроми для переміщення військових і техніки, підтримки союзних угруповань та захисту своїх інтересів на континенті.

Окремий напрямок – порт Тобрук. За даними Tearline, у лютому 2025 року Халіфа Хафтар уклав тристоронню угоду з Росією та Білоруссю про спільне використання логістичної інфраструктури в цьому районі. Домовленості передбачали доступ до портових об'єктів і військового аеродрому. Це може відкрити Москві додаткові можливості для військової та морської присутності в Середземному морі.

Чому російська присутність загрожує інтересам НАТО

Розширення військової інфраструктури в Лівії має значення для безпеки всього Середземноморського регіону. Країна розташована поблизу південних кордонів Європи, а її територія дає Росії можливість підтримувати військові операції далеко за межами власних кордонів.

У дослідженні Tearline зазначається, що російські об'єкти в Лівії допомагають Москві зберігати військову присутність на південному фланзі НАТО. Через цю мережу Кремль може підтримувати операції в Малі, Нігері, Буркіна-Фасо та інших країнах африканського регіону.

Аналітики також звертають увагу на можливість використання лівійських аеродромів для транспортування озброєння та особового складу. Російська стратегія передбачає не просто тимчасове розміщення військових, а створення інфраструктури, яка дозволить підтримувати присутність на континенті протягом тривалого часу.

Лівія залишається розділеною країною. На заході діє міжнародно визнаний уряд у Триполі, тоді як східні та значні південні території контролюють сили Халіфи Хафтара. Росія використовує цей політичний розкол для розширення співпраці зі східною владою.

Лівія для Москви – не просто місце дислокації військових. Це логістичний вузол, який дозволяє підтримувати російські операції в Африці та зберігати військову присутність на південному фланзі НАТО.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав про атаку українських морських дронів на російський військовий корвет «Меркурій» поблизу лівійського узбережжя. Російська військова присутність у Лівії, співпраця Москви із силами Хафтара та розбудова авіаційної інфраструктури свідчать, що російські інтереси в регіоні значно ширші за присутність окремих кораблів.