Північна Корея вислала главу дипломатичного представництва Швейцарії в Пхеньяні та наказала послові покинути країну протягом 48 годин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

У заяві, опублікованій державним інформаційним агентством KCNA, міністерство зазначило, що цей крок є відповіддю на рішення Швейцарії ввести санкції проти північнокорейського міжнародного дитячого табору «Сондовон», назвавши це відверто ворожим актом проти країни.

Міністерство закордонних справ КНДР викликало керівника дипломатичного представництва Сільвена Астьє та вручило йому меморандум із закликом закрити представництво.

«Міністерство закордонних справ Корейської Народно-Демократичної Республіки оголосило главу швейцарського дипломатичного представництва в КНДР персоною нон грата та закликало його покинути країну протягом 48 годин», – повідомило KCNA.

У вівторок Північна Корея засудила Швейцарію за внесення табору до свого санкційного списку через його нібито роль у перевезенні дітей з окупованих Росією територій України та заявила, що розгляне можливість закриття дипломатичного представництва в Пхеньяні.

Сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина Кім Йо Чон сказала, що ці санкції порушують суверенітет Північної Кореї, оскільки заперечують обов’язок країни надавати дітям можливості для культурного та рекреаційного розвитку.

У вівторок Федеральний департамент закордонних справ Швейцарії заявив, що його санкційна політика не залежить від відновлення роботи дипломатичного представництва, яке було відкрито «відповідно до нашої універсалістської зовнішньої політики».

До слова, КНДР створила державну систему пошуку та підготовки майбутніх кібероперативників. Щороку влада відбирає 150-200 здібних дітей віком від 11 років, навчає їх програмування та згодом залучає найкращих до військових хакерських підрозділів.