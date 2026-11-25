Центральне розвідувальне управління США (ЦРУ) та Управління директора національної розвідки (ODNI) стали об'єктами кібератаки. Зловмисники проникли до незасекреченої системи, яку американські спецслужби використовують для збору й аналізу інформації з відкритих джерел. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

Втручання торкнулося системи аналізу розвідувальних даних, які надходять із загальнодоступних та комерційних джерел. Достеменно невідомо, які саме відомості могли потрапити до рук зловмисників. Також не встановлено, хто організував атаку та чи вдалося хакерам вивести інформацію із системи.

За даними Associated Press, інцидент уже вдалося врегулювати. Джерело агентства наголосило, що секретна інформація не постраждала. Водночас американські відомства не оприлюднили подробиць щодо можливого обсягу витоку.

В Управлінні директора національної розвідки заявили, що кібератака не порушила роботу критично важливих систем та не зачепила засекречені мережі. У ЦРУ від коментарів відмовилися.

Які дані могли опинитися в руках хакерів

Йдеться про інформацію, яку розвідники збирають без використання таємних агентурних джерел або секретних операцій. Такий напрям називається розвідкою на основі відкритих джерел (OSINT).

Він передбачає аналіз великих масивів інформації, зокрема:

публікацій у соціальних мережах та на інтернет-ресурсах;

супутникових знімків, доступних комерційним замовникам;

відомостей із комерційних баз даних;

інформації, яку продають приватні постачальники даних;

інших матеріалів, доступних у мережі.

Хоча значна частина цих відомостей не є секретною, їхнє систематизоване опрацювання дозволяє розвідникам отримувати важливі висновки про ситуацію в інших країнах, діяльність військових структур та політичні процеси.

Є й інший ризик. Доступ до системи аналізу відкритих джерел потенційно дозволяє з'ясувати, на які країни, регіони, об'єкти та події звертають найбільше уваги американські аналітики. Це може розкрити розвідувальні пріоритети США та допомогти стороннім особам зрозуміти, які напрями Вашингтон вважає важливими для спостереження. На цю особливість звертають увагу фахівці з кібербезпеки.

Інші американські відомства також зіткнулися з кібератаками

Інцидент у розвідувальних структурах стався на тлі серії повідомлень про проблеми з кібербезпекою американських державних установ.

Зокрема, минулого тижня стало відомо про ймовірне проникнення до Національного центру кримінальної інформації ФБР (NCIC). Це загальнонаціональна база даних, якою користуються федеральні, штатні та місцеві правоохоронці. Вона містить відомості про ордери на арешт, кримінальні історії та результати перевірок біографічних даних.

ФБР розслідує цей випадок. За інформацією Reuters, він може стати другим відомим проникненням до систем бюро за останні місяці. У вересні угруповання ShinyHunters отримало доступ до сайту ФБР із працевлаштування та викрало інформацію про нинішніх і колишніх співробітників відомства.

Кібератаки зазнало й Міністерство сільського господарства США. За даними Reuters, зловмисники проникли до системи, яку відомство використовує для здійснення виплат фермерам. Інформація про можливий доступ до інших даних, зокрема матеріалів щодо безпеки харчових продуктів і досліджень захворювань тварин, потребує окремої перевірки. Особу нападників не встановлено.

Заступник міністра сільського господарства Річард Фордис повідомляв, що інцидент був пов'язаний із кіберзагрозою, а не звичайним оновленням програмного забезпечення. За його словами, системи захисту спрацювали, персональні дані не постраждали, а інформацію не було втрачено.

США зіткнулися із серією технічних збоїв

Паралельно з повідомленнями про кібератаки американські державні структури пережили кілька масштабних технічних проблем. Минулого тижня протягом кількох днів не працювала внутрішня секретна мережа Агентства національної безпеки (АНБ), призначена для обміну засекреченою інформацією. За словами американських чиновників та представників бізнесу, цей збій не був наслідком кібератаки.

Проблеми також виникали в авіаційній галузі, банківських системах та цифрових сервісах великих компаній. Водночас адміністрація Дональда Трампа заперечує, що всі ці випадки є частинами однієї скоординованої операції.

Директор національної розвідки Джей Клейтон пояснював частину технічних проблем необхідністю терміново оновлювати програмне забезпечення та усувати вразливості, які стають помітнішими через розвиток штучного інтелекту. За його словами, нові технології дають змогу швидше виявляти слабкі місця цифрових систем, які потребують виправлення.

Президент США Дональд Трамп також прокоментував повідомлення про проникнення до бази даних ФБР. В інтерв'ю Fox News він заявив, що йому не подобається така ситуація, але припустив, що інцидент може допомогти дізнатися інформацію, яка раніше залишалася невідомою.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про кількаденний збій у роботі секретної мережі Агентства національної безпеки США. Внутрішня система NSA Net використовується співробітниками відомства для обміну секретною інформацією.