Росія нарощує закупівлі в Китаї надувних копій військової техніки, які використовує як хибні цілі для обману української повітряної розвідки. Йдеться про макети винищувачів, вертольотів, танків, ракетних установок та комплексів протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на розслідування британського видання The Telegraph.

Журналісти виявили оголошення про продаж таких виробів на китайських і російських торговельних майданчиках. Постачальники пропонують готові конструкції та виготовлення макетів за індивідуальними замовленнями. За даними видання, деякі продавці вже отримали сотні замовлень.

Яку техніку копіюють китайські виробники

Одним із виробників, на якого звернули увагу автори розслідування, стала китайська компанія Gauss. Вона просуває продукцію під брендами Gauss Intelligent Equipment та Gauss Inflatables.

У рекламних матеріалах підприємства представлені надувні копії:

винищувачів і вертольотів;

танків;

артилерійських систем;

ракетних установок;

комплексів протиповітряної оборони.

Особливість окремих моделей – можливість імітувати не лише зовнішній вигляд справжньої техніки. Виробник стверджує, що конструкції здатні відтворювати її теплові сигнатури та радіочастотне випромінювання. Це потенційно ускладнює виявлення приманок за допомогою відповідних засобів спостереження.

Водночас такі характеристики заявлені самою компанією. Незалежного підтвердження ефективності всіх моделей у бойових умовах немає.

За словами Роберта Толласта, дослідника британського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), виготовлення таких конструкцій не потребує складних оборонних технологій. Тому китайські підприємства можуть швидко нарощувати виробництво.

Скільки Росія імпортує з Китаю

За даними торговельно-аналітичної платформи Import Genius, від початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року Росія імпортувала з Китаю товарів щонайменше на 10 млрд рублів (близько 93 млн фунтів стерлінгів) за митним кодом, який використовують виробники надувних конструкцій.

Однак ця сума не відображає виключно закупівлі військових приманок. До тієї самої митної категорії належать цивільні вироби, зокрема надувні басейни та спортивне спорядження. Тому всю вартість імпорту не можна зараховувати до постачання макетів для російської армії.

За оцінкою експертів, обсяги торгівлі свідчать про можливість постачання значної кількості військових конструкцій.

Раніше російське міністерство оборони замовляло такі вироби у власного виробника – компанії «Русбал». Китайські постачальники, зокрема Gauss, пропонують аналогічну продукцію дешевше та мають більші виробничі можливості.

Військовий аналітик Майкл Кофман із Фонду Карнегі звернув увагу на те, що через постійне спостереження за полем бою за допомогою безпілотників приховувати великі об'єкти та справжню військову техніку стає дедалі складніше. Хибні цілі допомагають відволікати увагу розвідки від реальних позицій.

Як українські оператори дронів розпізнають російські муляжі

Надувні конструкції не завжди вдається відрізнити від справжньої техніки з першого погляду. Водночас неякісне виконання може видати приманку навіть під час повітряної розвідки.

Серед ознак, які видають російські приманки:

відсутність слідів гусениць на ґрунті поблизу макетів;

недоліки зовнішнього вигляду та конструкції;

неприродний вигляд окремих деталей, зокрема гармати, яка на одному з попередніх відео мала ознаки здування.

Водночас відсутність слідів від гусениць не є беззаперечною ознакою підробки. Російські військові можуть штучно створювати такі сліди на землі, щоб зробити приманки переконливішими.

Окупанти розміщають макети між лісовими насадженнями із ймовірним розрахунком, що українська розвідка виявить цілі та спрямує на них дороговартісні високоточні боєприпаси.

Макети російських танків в Україні кадр з відео: Khorne Group/Telegram

Україна також використовує військові приманки

Застосування макетів на полі бою – поширена військова тактика. Їхнє завдання – створювати хибне уявлення про розташування та кількість озброєння, відволікати увагу противника від справжньої техніки й змушувати його витрачати боєприпаси.

Українські Сили оборони також використовують несправжні бойові машини. Зокрема, Велика Британія розробляла для України спеціальні макети танків Challenger 2 та самохідних артилерійських установок AS-90.

Нагадаємо, ще у 2016 році «Главком» писав про російську компанію «Русбал», яка виготовляла надувні копії танків, літаків і ракетних комплексів для російського міністерства оборони. Тоді йшлося про розширення арсеналу несправжньої військової техніки, яку можна швидко розгортати та переміщувати.