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Конгрес США провалив голосування за допомогу Ізраїлю без України

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Конгрес США провалив голосування за допомогу Ізраїлю без України
Проти законопроєкту проголосували 250 конгресменів, а підтримали – 180
фото з відкритих джерел

Багато законодавців назвали законопроєкт про допомогу Ізраїлю «політичним трюком»

Палата представників Конгресу США відхилила законопроєкт республіканців, який передбачав надання Ізраїлю $17,6 млрд. Про це повідомляє The Washington Post.

Окремий законопроєкт спікера Палати представників Майка Джонсона передбачає виділення коштів лише на підтримку Ізраїлю та американських сил на Близькому Сході – пріоритети, які, на його думку, мають бути відокремлені від інших питань національної безпеки.

Проти законопроєкту проголосували 250 конгресменів, а підтримали – 180. Для ухвалення рішення була потрібна більшість у дві третини голосів.

Законопроєкт виніс на голосування конгресмен від Республіканської партії Кен Калверт. Більшість демократів засудили його і назвали «політичним трюком», щоб відвернути увагу від законопроєкту, який поєднує перегляд імміграційної політики США і нове фінансування безпеки кордонів, а також гроші для допомоги для України, Ізраїлю та партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні.

«Твердження про те, що цей законопроєкт є політичним, є відверто неправдивими. Сьогодні у нас є можливість зібратися разом і послати сильний сигнал: Сполучені Штати стоять на боці Ізраїлю. Єдині люди, які роблять це політичним, – це ті, хто виступає проти нього», – прокоментував республіканець Кен Калверт.

Нагадаємо, спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що зараз США немає часу розглядати пакет, який поєднує допомогу Україні та Ізраїлю, тому планувалося провести голосування щодо законопроєкту про допомогу Ізраїлю. 

Як повідомлялося, у разі ухвалення Адміністрація Білого дому застосує право вето щодо законопроєкту про допомогу Ізраїлю, адже без видатків на допомогу Україні він є неповним. Адміністрація Байдена хоче, щоб допомогу Україні та Ізраїлю, а також фінансування безпеки кордонів було включено до єдиного пакету.

До слова, у Сенаті США висунули новий законопроєкт, який стосується додаткового фінансування і об'єднує виділення коштів на допомогу Україні, Ізраїлю та на зміцнення південного кордону США.

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Теги: США Ізраїль фінансування Україна законопроєкт

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