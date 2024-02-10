«Злочинна недбалість». Байден прокоментував затримку допомоги Україні

Байден високо оцінив внесок Німеччини в оборону України

Президент США Джо Байден у п'ятницю прийняв у Білому домі канцлера Німеччини Олафа Шольца. Політики, зокрема, говорили про Україну. Про це пише Reuters.

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Як повідомляється, під час зустрічі з Шольцем Байден назвав зволікання Конгресу з наданням допомоги Україні злочинною недбалістю.

«Нездатність Конгресу Сполучених Штатів підтримати Україну, якщо вона станеться, близька до злочинного нехтування. Це обурливо», – сказав американський президент.

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Водночас Байден високо оцінив внесок Німеччини в оборону України та подякував канцлеру за його лідерство в наданні військової допомоги Києву.

Шольц, який прибув до Вашингтону, щоб підтримати зусилля Джо Байдена отримати фінансування для України, зустрівся з президентом у Білому домі, де лідери обговорили війну Росії з Україною, а також кризу на Близькому Сході.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц під час свого візиту до Вашингтона зустрівся з сенаторами США. Вони обговорили подальшу допомогу Україні.

Раніше Шольц перед візитом до Вашингтона закликав союзників у Європі та США надати більшу підтримку Україні. За словами Шольца, зараз настав момент, коли союзники повинні зробити те, що зараз необхідно, а саме дати Україні можливість захищатися і водночас надіслати дуже чіткий сигнал президенту РФ Володимиру Путіну.

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Як повідомлялося, Сенат США повторно переглянув законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню без угоди про міграційну реформу і безпеку кордону. Законопроєкт набрав потрібні 60 голосів сенаторів. Раніше Сенат США не підтримав двопартійну угоду про посилення кордону та допомогу Україні.

До слова, зустріч президента США Джо Байдена з канцлером Німеччини Олафом Шольцем може допомогти Україні отримати «далекобійні можливості». Таку думку висловила пані посол України в США Оксана Маркарова в ефірі телемарафону.