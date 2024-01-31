США відреагували на чутки про «звільнення» Залужного

Вашингтон не відстежує жодних змін у командуванні Збройних сил України

Сполучені Штати Америки відреагували на чутки про «звільнення» головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного, назвавши інформацію «внутрішніми справами» України. Про це заявив речник Пентагону Пет Райдер під час брифінгу.

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Речника Міноборони Сполучених Штатів Америки запитали, чи повідомляла Україна про заміну генерала Залужного на посаді головнокомандувача. Втім, зі слів Райдера, Вашингтон не відстежує жодних змін у командуванні Збройних сил України.

«Очевидно, що Україна має обговорювати свої внутрішні справи», – сказав Райдер.

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Нагадаємо, 29 січня першим про звільнення Залужного з посади головкома повідомив екснардеп Борислав Береза з посиланням на джерела в Офісі президента. Цю інформацію далі поширили телеграмканали і деякі ЗМІ вже з посиланням на свої, але неназвані джерела.

Згодом Міністерство оборони України оприлюднило повідомлення, в якому без згадки прізвища Залужного зазначило: «Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це не правда». Користувачі зробили висновок, що мова саме про спростування інформації про звільнення головнокомандувача ЗСУ.