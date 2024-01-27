Сенатори США домовилися щодо угоди, яка має розблокувати допомогу Україні

У США вже кілька місяців точаться дискусії щодо угоди про безпеку кордону

Угода Сенату буде оприлюднена наступного тижня

Учасники переговорів у Сенаті США домовилися щодо нової угоди, яка має значно обмежити нелегальний потік мігрантів на південному кордоні, а також розблокує можливість для ухвалення допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела, обізнані з ситуацією, передає Укрінформ.

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Очікується, що угода Сенату буде оприлюднена вже наступного тижня.

Лідери Сенату розраховують, що угода щодо перетину кордону зможе розблокувати допомогу Україні, Ізраїлю й Тайваню. Нова домовленість також створить тиск на республіканців у Палаті представників, щоб вони визначилися, чи підтримують вони спільні домовленості, чи ж підтримують заклики експрезидента Дональда Трампа відмовитися від цього.

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Раніше видання The Guardian повідомило, що представники Конгресу США погодили текст угоди щодо кордону США з Мексикою, від ухвалення якого буде залежати поновлення фінансування військової допомоги Україні.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що законопроєкт, який передбачає виділення допомоги Україні, не має шансів на підтримку.

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки зволікають із допомогою Україні, оскільки республіканці піддаються впливу експрезидента Дональда Трампа, який вимагає, аби партія відхилила компромісну угоду щодо імміграції у Конгресі.