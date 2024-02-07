Сенат США провалив голосування за допомогу Україні

Законопроєкт про про посилення кордону та допомогу Україні не набрав потрібних 60 голосів

У Сенаті не знайшлося достатньо голосів для підтримки компромісного законопроєкту

Сенат США не підтримав двопартійну угоду про посилення кордону та допомогу Україні. Про це стало відомо з трансляції засідання верхньої палати американського Конгресу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У Сенаті не знайшлося достатньо голосів для підтримки компромісного законопроєкту, який декілька місяців розроблявся представниками Білого дому, демократами та республіканцями.

Проти прискореного подальшого розгляду законопроєкту, висловилось 50 американських сенаторів. Так, законопроєкт не набрав потрібних 60 голосів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Після цього Сенат може винести на голосування так званий «план Б» – законопроєкт, із якого виключать усі норми про кордон. Тобто далі голосуватимуть лише за виділення допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США відхилила законопроєкт республіканців, який передбачав надання Ізраїлю $17,6 млрд.

Зокрема, посли США в Тихоокеанському регіоні закликають до дій щодо законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю, оскільки законодавча ініціатива і досі балансує на межі краху. Дипломати заявили, що на кону стоїть довіра до нації.

До слова, у Сенаті США висунули новий законопроєкт, який стосується додаткового фінансування і об'єднує виділення коштів на допомогу Україні, Ізраїлю та на зміцнення південного кордону США.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, лідер сенатської більшості Конгресу США Чак Шумер планує вилучити двопартійну угоду про безпеку кордонів із законопроєкту про надзвичайні оборонні витрати і винести на розгляд Сенату 7 лютого лише розгляд пакета фінансування України, Ізраїлю, Тайваню, а також гуманітарної допомоги Україні і Сектору Гази.