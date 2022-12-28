Південна Корея вперше запустила бойові дрони над КНДР

Обмін безпілотниками припинив польоти у великих аеропортах поблизу Сеула

Південна Корея вдалася до безпрецедентного кроку, відправивши бойові безпілотники через кордон із Північною Кореєю, після того, як режим Кім Чен Ина направив п’ять безпілотних літальних апаратів у її повітряний простір. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на офіційні інформаційні джерела в Сеулі.

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Як повідомило у вівторок офіційне корейське центральне інформаційне агентство, обмін безпілотниками, який ненадовго припинив польоти у великих аеропортах поблизу Сеула, відбувся, коли Кім Чен Ин зібрав велику політичну нараду, щоби визначити політику у сфері безпеки й економіки на наступний рік.

Про реакцію з боку КНДР не повідомляється.

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Нагадаємо, у понеділок Північна Корея запустила п’ять дронів через військову демаркаційну лінію, яка розділяє дві Кореї. Безпілотники були помічені в районах Кімпо, на острові Ганхва та Паджу, що призвело до тимчасового призупинення цивільних авіарейсів.

У відповідь Сеул підняв винищувачі, ударні гелікоптери та інші засоби, однак всі дрони КНДР успішно повернулися додому.

Нагадаємо також, що приватна російська військова компанія «Вагнер» отримала партію зброї від Північної Кореї, щоб допомогти зміцнити російські сили в Україні.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що Росія купує у КНДР мільйони снарядів для артилерії та ракети. Також повідомлялося, що Росія у майбутньому може спробувати закупити у Північної Кореї й інше обладнання.

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